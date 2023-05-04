Ціни зростуть вдвічі? Газова криза може вдарити по Європі з новою силою

У Європі побоюються зростання цін на газ у новому опалювальному сезоні

Наступної зими ціни на газ у Європі можуть піднятися більш ніж удвічі, що буде викликано пожвавленням попиту.

Такий прогноз надають фахівці Bloomberg.

За даними аналітиків, минулої зими стрибка цін вдалося уникнути завдяки помірним температурам, а також спробам скоротити споживання газу. На тлі рішення росії стиснути потоки трубопроводів, у Європі змогли утримати базовий рівень природного газу на позначці менше 40 євро за мегават-годину, хоча ще у серпні 2022 року ціни на газ били рекорди.

На думку делегатів газової конференції Flame в Амстердамі, до наступної зими ситуація може кардинально змінитися.

Якщо минулої зими Європу врятувала м’яка погода та знижений попит на скраплений природний газ з боку Китаю, то зараз важко сказати, чого очікувати у новому році.

"Ранні морози взимку — це найстрашніше", — висловила свою думку аналітик Goldman Sachs Group Inc Саманта Дарт.

За її словами, ціна на газ на позначці вище за 100 євро виглядає дуже реалістичною. При цьому різке підвищення цін може стримати слабкий попит на газ.

У той же час у Vitol Group запевняють, що газовий ринок Європи не буде стабільним доти, доки там не з’явиться нове постачання зрідженого природного газу. Статися це має лише після 2026 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що країни "Великої сімки" готують новий санкційний удар по росії.