Є два варіанти: що робити, якщо передали помилкові показники лічильників за газ

Є два варіанти, як виправити передані показники газового лічильника

Споживачам рекомендують передавати показники лічильників за газ щомісяця 1-го числа. Однак у похапці можна легко зробити помилку і передати неправильні показники. Але не варто переживати, це можна виправити без шкоди гаманця.

Фахівці сервісу 104.ua на сторінці у Facebook розповіли, як вчинити в такій ситуації. У споживачів є два варіанти.

Варіант перший – помилку помітили сазу. Якщо ви передали неправильні показники і відразу це помітили, то їх ще не встиг опрацювати Оператор ГРМ. У такому разі необхідно повторно передати показники, але вже правильні. Найкраще сфотографувати табло лічильника, щоб уникнути повторної помилки. За добу перевірте, чи зафіксовано свідчення в особовому рахунку.

Варіант другий – якщо ви помітили помилку не одразу, але до 5-го числа. Якщо ви передали показники лічильників за газ до 1-го числа, але помилку помітили не відразу, то вони вже опрацьовані Оператором ГРМ. У такому разі слід зробити наступні кроки:

Сфотографуйте лічильник з виставленою датою на фото чи тлі будь-якого носія з поточною датою.

Напишіть електронний лист із темою "для коригування показань". У тексті вкажіть рахунок, додайте фото лічильника окремим файлом.

Надішліть листа на електронну адресу контакт-центру вашого Оператора ГРМ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як кияни можуть передати показники лічильників за гарячу воду та опалення. Зробити це можна як онлайн, так і по телефону чи особисто.