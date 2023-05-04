Цены вырастут в два раза? Газовый кризис может ударить по Европе с новой силой

В Европе опасаются роста цен на газ в новом отопительном сезоне

Следующей зимой цены на газ в Европе могут подняться более чем в два раза, что будет вызвано оживлением спроса.

Такой прогноз дают специалисты Bloomberg.

По данным аналитиков, прошлой зимой скачка цен удалось избежать благодаря умеренным температурам, а также попыткам сократить потребление газа. На фоне решение россии сжать потоки трубопроводов, в Европе смогли удержать базовый уровень природного газа на отметке менее 40 евро за мегватт-час, хотя еще в августе 2022 года цены на газ били рекорды.

Издание пишет, что по мнению делегатов газовой конференции Flame в Амстердаме, к следующей зиме ситуация может кардинально измениться.

Если прошлой зимой Европу спасла мягкая погода и пониженный спрос на сжиженный природный газ со стороны Китая, то сейчас сложно сказать, чего ожидать в новом году.

"Ранние морозы зимой – это самое страшное", – высказала свое мнение аналитик Goldman Sachs Group Inc Саманта Дарт.

По ее словам, цена на газ на отметке выше 100 евро выглядит весьма реалистичной. При этом резкое повышение цен могут сдержать слабый спрос на газ.

В то же время в Vitol Group заверяют, что газовый рынок Европы не будет стабильным до тех пор, пока там не появится новая поставка сжиженного природного газа. Произойти это должно лишь после 2026 года.

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