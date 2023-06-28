"Промышленное потребление природного газа ожидается меньше, чем в прошлом году", – исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины

Если не помешают обстрелы, частные компании повторят результат прошлого года – добыча природного газа составит 4,2 млрд куб. м

Что будет с ценами на природный газ для бизнеса этой осенью, какие объемы ресурса государственный "Нафтогаз" выкупает у частных добытчиков и хватит ли нам собственного газа этой зимой, "Бизнес Телеграфу" рассказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Об объемах добычи

— Какие объемы газа частной добычи ожидаете по итогам 2023 года?

— Информация о добыче, объемах в хранилищах и других показателях сектора закрыта согласно решению НКРЭКУ, которое было принято в первые месяцы полномасштабной войны. У Ассоциации есть внутренние аналитические данные, но, к сожалению, цифры мы не можем разглашать из-за вопросов энергетической безопасности. По предварительным подсчетам, общий объем частной добычи в этом году останется на уровне прошлого года (4,2 млрд куб. м. – Авт.). Но война продолжается и есть высокие риски, что из-за постоянных атак россиян объемы могут немного снизиться. Основные регионы добычи – Полтавщина и Харьковщина. И именно Харьковская область остается под прицелом террористов, деятельность там мало прогнозируема из-за приближенности к линии фронта.

— Кроме войны, какие причины еще влияют на частную добычу?

— Особенность частной добычи состоит в том, что на тех месторождениях, где работают крупнейшие компании, скважины очень глубокие – более 5 км. То есть в течение определенного времени после бурения добыча держится на стабильном уровне, а дальше запасы уменьшаются. И, конечно, для того чтобы это естественное падение компенсировать, надо бурить новые скважины. А в условиях войны и постоянных обстрелов это делать трудно и рискованно, ведь буровые могут стать хорошей целью для террористов. Скажу так: количество бурения, которое было до войны и сейчас, не сравнить. Кроме того, больше года у частных компаний были проблемы с реализацией газа. Следствием многочисленных атак стало существенное сокращение потребления газа промышленностью: в первые месяцы войны – на 70%, а затем – до 50-60%. Компании оказались в непростом положении, ведь они добывали газ, но некуда его сбывать, потому что потеряли большую часть своих заказчиков.

О потребителях газа частной добычи

— Кто основной потребитель газа частной добычи?

— Промышленные предприятия.

— То есть промышленность снабжается газом, добытым частными компаниями?

— Именно так. До войны ключевыми покупателями являлись металлургические комбинаты, производители труб, предприятия химической, пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, малый и средний бизнес. Львиную долю частного газа потребляли крупные промышленные объекты, в том числе на востоке Украины, в том же Мариуполе, Днепре и других городах. С первых дней войны промышленность попала под удар россиян: многие объекты разрушены, повреждены, оккупированы.

— Какое падение спроса отмечаете сейчас?

— Война продолжается, ракетные атаки продолжаются. Это приводит к дополнительным убыткам и разрушениям. Промышленность либо производит гораздо меньше продукции, либо остановила производство. К сожалению, наши предварительные подсчеты показывают, что потребление газа промышленностью в этом году будет еще меньше, чем в прошлом.

Источник: Ассоциация газодобывающих компаний Украины

Об экспорте

— Экспорт поддержал бы сбыт. Добиваетесь ли вы его разблокировки?

— Сразу после российского вторжения независимые компании столкнулись с проблемой реализации. С одной стороны – падение спроса от промышленности, с другой – запрет экспорта газа в целях энергетической безопасности. Ассоциация, понимая все возможные последствия, в прошлом году вела постоянные переговоры с правительством и НАК "Нафтогазом" о выкупе украинского газа и возможности для экспорта, хотя бы частичного. Тогда мы говорили, что это должно происходить параллельно, чтобы сбалансировать рынок. Выкуп начался два месяца назад. Что касается частичного экспорта, то пока правительство не готово отменять запрет. Но важно держать ситуацию под контролем, анализировать газовый рынок внутри страны и Европы, смотреть на тенденции и в будущем продолжать дискуссию о возможности, в частности, частичного экспорта.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко: "Считаю, что выкуп газа "Нафтогазом" является одним из важных механизмов поддержки сектора и в целом экономики воюющей страны"

О продажах НАК "Нафтогаза"

— Какая ситуация с выкупом НАК "Нафтогаз Украины" газа украинского происхождения?

— Ассоциация неоднократно обращалась к правительству и НАКу, чтобы решить этот вопрос, переговоры были длительными и непростыми. Лишь с конца апреля этого года к нам частично прислушались и процесс сдвинулся с места – "Нафтогаз" начал выкупать газ. Это позволит независимым компаниям продолжать инвестировать в сектор и может стать стимулом для увеличения добычи. Так, за весь прошлый год НАК приобрел всего 253 млн куб. м ресурса. В этом году, за два месяца, как стартовали торги на Украинской энергетической бирже, "Нафтогаз" уже выкупил более 720 млн куб. м газа. Это существенно улучшает ситуацию со сбытом. Я считаю, что выкуп является одним из действенных и важных механизмов поддержки компаний, сектора и экономики воюющей страны.

— Какие объемы газа частные компании хотят реализовать?

— В начале этого года в подземных газохранилищах хранилось более 1,5 млрд куб. м нереализованного газа. Кроме того, компании продолжают работать и есть объемы текущей добычи. Все заинтересованы в реализации своего ресурса, ведь это позволяет компаниям инвестировать в новое бурение и капремонты, планировать новые проекты, платить ренту в государственный и местный бюджеты.

— Устраивает ли частников стоимость газа, предложенная НАКом? Ведь она ниже европейской. Какие объемы "Нафтогаз" выкупает?

– Цены я не могу комментировать. Что же касается объемов выкупа – сначала "Нафтогаз" заявлял, что планирует покупать ежедневно 18 млн куб. м, но цифра может корректироваться в соответствии с потребностями. Сейчас мы видим, что есть заявки и более чем на 40 млн куб. м. Торги проходят каждый день, и ежедневно объемы выкупа разные. Повторюсь, за два месяца – более 720 млн куб. м – это, по-моему, нормальная динамика, и важно, чтобы она сохранялась.

Об импорте

— Действительно ли обойдемся без импорта природного газа в этом сезоне?

— Это государственное решение. Мы видим, что политика "Нафтогаза" и правительства нацелена на то, чтобы эту зиму пройти без импортного ресурса, исключительно благодаря газу украинской добычи. Мы поддерживаем эти намерения и надеемся, что так и будет. Компании продолжают работать, платить налоги, помогать армии и местным общинам. Каждый по максимуму делает все возможное, чтобы приблизить победу. Россияне не смогли уничтожить отрасль в прошлом году, не удастся им это в этом году. А после окончания войны отрасль имеет хорошие перспективы для развития и увеличения газодобычи.

О конкуренции и ценах на газ

— На конференции в Словакии вы говорили об объемах украинских газовых хранилищ для европейцев. Это же конкурентные объемы для частных компаний в Украине, не правда ли?

— Здесь речь не о конкуренции, а об энергетической безопасности и доверии к Украине. До 24 февраля 28 стран и более 750 нерезидентов хранили свое топливо на территории Украины. Сегодня европейские хранилища уже заполнены более чем на 75%, и достичь полной заполняемости, теоретически, можно будет к началу осени. Ввиду этого Украина может предложить иностранным компаниям мощности в хранилищах, которые расположены вблизи западной границы. Еще одним преимуществом является цена, ведь наши тарифы самые низкие в Европе. Я считаю, что закачка газа на хранение в украинские ПХГ – это, прежде всего, мощный сигнал поддержки, показывающий, что даже в условиях войны европейские партнеры и бизнес доверяют нам и верят в победу Украины. Это, безусловно, улучшит деловой имидж нашей страны на международной арене.

— Вы говорили о достаточно существенных объемах — 10-15 млрд куб. м газа из ЕС. Повлияет ли хранение этих объемов на внутренние коммерческие цены на газ?

— Дополнительные объемы газа, которые могут поступить на хранение в наши ПХГ, не будут влиять на ценовую конъюнктуру рынка. В ЕС газ стоит дороже, и иностранные компании будут заинтересованы продать его там, где подороже. Это совершенно нормальная практика. Поэтому они могут использовать наши подземные хранилища для хранения, но будут реализовывать газ в Европе.

— Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий анонсировал использование природного газа для производства электроэнергии с целью предотвращения блэкаутов. Будет ли привлечен газ частной добычи?

– Это может быть хорошая история. Ассоциация всегда выступает за прозрачные и рыночные условия, так что, если их обеспечат, компании будут заинтересованы. Если будет еще один потребитель, то мы только "за".

— Будет ли дорожать газ для бизнеса осенью? На сколько?

— Обычно стоимость природного газа в отопительный сезон растет вместе с увеличением спроса. Но не стоит забывать, что мы готовимся к новому отопительному сезону, который, вероятно, будет снова проходить в условиях войны. Так что спрос и ситуация на фронте будут очень влиять на стоимость. Если россияне снова будут обстреливать промышленные и энергетические объекты, то предприятия просто не смогут работать без электроэнергии. А если не будет света, то снизится потребление газа. Поэтому я буду очень осторожен в прогнозах – при стабильной работе промышленности цены на газ могут возрасти, но не существенно – не более чем на 10-20%.