"Государство само лишает себя прибыли", — эксперт о блокировке добывающих бизнесов в Украине

Ряд горных предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, после наложения санкций на их владельцев остановил свою работу.

Предстоящие риски длительного простоя проммощностей и уже существующие проблемы беспокоят экспертное сообщество. В частности, глава совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо в своем блоге отмечает , что ущерб национальной экономике даже превышает убытки, которые могут понести представители страны-агрессора и связанные с ними игроки рынка.

Корень проблемы эксперт видит в законодательном несовершенстве. По словам Ситухо, в Украине в настоящее время не существует эффективного алгоритма действий, который решил бы вопрос дальнейшего операционного функционирования горного предприятия в случае, если разрешение на его разработку приостановлено или аннулировано. Еще в мае с инициативой безотлагательной разработки такого механизма в Совет национальной безопасности обращались эксперты из NADRA.info.

"Пока владельцы отстаивают свои права в судах, пока государство ищет новых менеджеров, что бы ни происходило "в кабинетах", индустрия, особенно связанная с добычей критически важных ресурсов, должна функционировать", — настаивает эксперт.

Ситуация еще не решена и положительных сдвигов профильные специалисты не наблюдают. В частности, Александр Ситухо приводит пример инвестиционной группы "Смарт Холдинг" как наиболее показательный. Газовые месторождения холдинга из-за приостановки действия лицензий не работают с апреля. Потери государства за это время уже колоссальны – 300 млн грн недополученных налогов и 35 млн кубометров недобываемого газа.

"В то время, когда украинская экономика проходит проверку на выживание, когда для поддержки военно-оборонного комплекса и восстановления поврежденного агрессором имущества и инфраструктуры нужны сотни миллиардов долларов, государство само оставляет себя без прибыли", — говорит Ситухо.

Если говорить именно о добыче газа, до продолжение блокировки работы месторождений будет иметь деструктивные последствия для энергетической безопасности страны в целом. Если вынести за скобки то, что государство руками правоохранителей само лишило себя источников налоговых выплат и ставит под сомнение будущее тысячных коллективов, то недостаток газа и выход из строя неэксплуатированного оборудования скажутся уже в краткосрочной перспективе. Поэтому представитель Ассоциации защиты активов отмечает, что решать вопросы с горными предприятиями следует срочно, и призывает повлиять на эти процессы руководящие органы страны:

"От того, насколько быстро СНБО и профильные министерства найдут совместное решение проблемы, насколько оперативно Офис президента возьмет ее под контроль, зависит доход государства и энергетическая независимость Украины".