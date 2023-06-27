"Держава сама позбавляє себе прибутку", — експерт про блокування видобувних бізнесів в Україні

Низка гірничих підприємств, які займаються видобутком корисних копалин, після накладення санкцій на їхніх власників зупинила свою роботу.

Майбутні ризики тривалого простою промпотужностей та вже наявні проблеми турбують експертну спільноту. Зокрема, голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо в своєму блозі зазначає , що шкода національній економіці навіть переважає збитки, яких можуть зазнати представники країни-агресора та пов’язані з ними гравці ринку.

Корінь проблеми експерт вбачає в законодавчій недосконалості. За словами Сітухи, в Україні нині не існує ефективного алгоритму дій, який би вирішив питання подальшого операційного функціонування гірничого підприємства у випадку, якщо дозвіл на його розробку призупинено чи анульовано. Ще в травні з ініціативою невідкладної розробки такого механізму до Ради національної безпеки звертались експерти з NADRA.info.

"Поки власники відстоюють свої права в судах, поки держава шукає нових менеджерів, що б не відбувалось "в кабінетах" — індустрія, особливо пов’язана з видобутком критично важливих ресурсів, має функціонувати", — наполягає експерт.

Ситуація ще не вирішена і позитивних зсувів профільні спеціалісти не спостерігають. Зокрема, Олександр Сітухо наводить приклад інвестиційної групи "Смарт Холдинг" як найбільш показовий. Газові родовища холдингу через призупинення дії ліцензій не працюють з квітня. Втрати держави за цей час вже колосальні – 300 млн грн недоотриманих податків та 35 млн кубометрів невидобутого газу.

"В час, коли українська економіка проходить перевірку на виживання, коли для підтримання військово-оборонного комплексу та відновлення пошкодженого агресором майна та інфраструктури потрібні сотні мільярдів доларів, держава сама лишає себе без прибутку", — говорить Сітухо.

Якщо говорити саме про видобуток газу, до продовження блокування роботи родовищ матиме деструктивні наслідки для енергетичної безпеки країни в цілому. Якщо винести за дужки те, що держава руками правоохоронців сама позбавила себе джерела податкових виплат і ставить під сумнів майбутнє тисячних колективів, то нестача газу та вихід з ладу неексплуатованого обладнання дадуться взнаки вже в короткостроковій перспективі. Тому представник Асоціації захисту активів зазначає, що вирішувати питання з гірничими підприємствами треба терміново, і закликає вплинути на ці процеси керівні органи країни:

"Від того, наскільки швидко РНБОУ та профільні міністерства знайдуть спільне вирішення проблеми, наскільки оперативно Офіс президента візьме її під контроль, залежить дохід держави та енергетична незалежність України".