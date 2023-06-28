"Промислове споживання природного газу очікується меншим, ніж торік", – виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України

Якщо не завадять обстріли, приватні компанії повторять результат минулого року — видобуток природного газу складе 4,2 млрд куб. м

Що буде з цінами на природний газ для бізнесу цієї осені, які обсяги ресурсу державний "Нафтогаз" викуповує у приватних видобувників та чи вистачить нам власного газу цієї зими, "Бізнес Телеграфу" розказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Про обсяги видобутку

— Які обсяги газу приватного видобутку очікуєте за підсумками 2023 року?

— Інформація про видобуток, обсяги в сховищах та інші показники сектору є закритою згідно з рішенням НКРЕКП, яке було ухвалено в перші місяці повномасштабної війни. В Асоціації є внутрішні аналітичні дані, але, на жаль, цифри ми не можемо розголошувати через питання енергетичної безпеки. За попередніми підрахунками, загальний обсяг приватного видобутку цьогоріч залишиться на рівні минулого року (4,2 млрд куб. м. – Авт.). Але війна триває і є високі ризики, що через постійні атаки росіян обсяги можуть трохи знизитися. Основні регіони видобутку – Полтавщина та Харківщина. І саме Харківська область залишається під прицілом терористів, діяльність там є мало прогнозованою через наближеність до лінії фронту.

— Крім війни, які ще причини впливають на приватний видобуток?

— Особливість приватного видобутку полягає у тому, що на тих родовищах, де працюють найбільші компанії, свердловини є дуже глибокими – понад 5 км. Тобто протягом певного часу після буріння видобуток тримається на стабільному рівні, а далі – запаси зменшуються. І, звичайно, для того, щоб це природне падіння компенсувати, треба бурити нові свердловини. А в умовах війни та постійних обстрілів – це робити важко й ризиковано, адже бурові можуть стати хорошою ціллю для терористів. Скажу так: кількість буріння, яке було до війни і зараз, — не порівняти. Крім того, понад рік у приватних компаній були проблеми з реалізацією газу. Наслідком численних атак стало суттєве скорочення споживання газу промисловістю: в перші місяці війни – на 70%, а згодом – до 50-60%. Компанії опинилися в непростому становищі, адже вони видобували газ, але не мали куди його збувати, бо втратили більшу частину своїх замовників.

Про споживачів газу приватного видобутку

— Хто основний споживач газу приватного видобутку?

— Промислові підприємства.

— Тобто промисловість забезпечується газом, який видобутий приватними компаніями?

— Саме так. До війни ключовими покупцями були металургійні комбінати, виробники труб, підприємства хімічної, харчової, переробної та легкої промисловості, малий і середній бізнес. Левову частку приватного газу споживали великі промислові об'єкти, зокрема на сході України, в тому ж Маріуполі, Дніпрі й інших містах. З перших днів війни промисловість потрапила під нищівний удар росіян: багато об’єктів зруйновано, пошкоджено, окуповано.

— Яке падіння попиту відзначаєте наразі?

— Війна триває, ракетні атаки продовжуються. Це призводить до додаткових збитків та руйнувань. Промисловість або виробляє набагато менше продукції, або зупинила виробництво. На жаль, наші попередні підрахунки показують, що споживання газу промисловістю цьогоріч буде ще меншим, ніж торік.

Джерело: Асоціація газовидобувних компаній України

Про експорт

— Експорт підтримав би збут. Чи добиваєтесь ви його розблокування?

— Відразу після російського вторгнення незалежні компанії стикнулися з проблемою реалізації. З одного боку – падіння попиту від промисловості, з іншого – заборона експорту газу з метою енергетичної безпеки. Асоціація, розуміючи всі можливі наслідки, торік вела постійні переговори з урядом і НАК "Нафтогазом" щодо викупу українського газу та можливості для експорту, хоча би часткового. Тоді ми говорили, що це має відбуватися паралельно, щоб збалансувати ринок. Викуп почався два місяці тому, що ж до часткового експорту, то поки уряд не готовий скасовувати заборону. Але важливо тримати ситуацію під контролем, аналізувати газовий ринок всередині країни та у Європі, дивитися на тенденції та у майбутньому продовжувати дискусію щодо можливості, зокрема, часткового експорту.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко: "Вважаю, що викуп газу "Нафтогазом" є одним із важливих механізмів підтримки сектору та загалом економіки країни, що воює"

Про продажі НАК "Нафтогазу"

— Яка ситуація з викупом НАК "Нафтогаз України" газу українського походження?

— Асоціація неодноразово зверталася до уряду і НАКу, щоб розв'язати це питання, перемовини були тривалими і непростими. Лише з кінця квітня цього року до нас частково прислухалися і процес зрушив з місця – "Нафтогаз" почав викуповувати газ. Це дозволить незалежним компаніям продовжувати інвестувати в сектор та може стати стимулом для збільшення видобутку. Так, за весь минулий рік НАК придбав лише 253 млн куб. м ресурсу. Цьогоріч, за два місяці, відколи стартували торги на Українській енергетичній біржі, "Нафтогаз" вже викупив понад 720 млн куб. м газу. Це суттєво покращує ситуацію зі збутом. Я вважаю, що викуп є одним із дієвих і важливих механізмів підтримки компаній, сектору та загалом економіки країни, що воює.

— Які обсяги газу приватні компанії воліють реалізувати?

— На початку цього року в підземних газосховищах зберігалося понад 1,5 млрд куб. м нереалізованого газу. Окрім того, компанії продовжують працювати і є обсяги поточного видобутку. Тож, усі зацікавлені в реалізації свого ресурсу, адже це дозволяє компаніям інвестувати в нове буріння і капремонти, планувати нові проєкти, сплачувати ренту в державний та місцевий бюджети.

— Чи влаштовує приватників вартість газу, запропонована НАКом? Адже вона нижча за європейську. Які обсяги "Нафтогаз" викуповує?

— Ціни я не можу коментувати. Що ж до обсягів викупу – то спочатку "Нафтогаз" заявляв, що планує купувати щоденно 18 млн куб. м, але цифра може коригуватися відповідно до потреб. Зараз ми бачимо, що є заявки й на понад 40 млн куб. м. Торги відбуваються кожного дня, і щодня обсяги викупу є різними. Повторюся, за два місяці – понад 720 млн куб. м – це, як на мене, нормальна динаміка, і важливо, щоб вона зберігалася.

Про імпорт

— Чи справді обійдемося без імпорту природного газу цього сезону?

— Це державне рішення. Ми бачимо, що політика "Нафтогазу" і уряду націлена на те, щоб цю зиму пройти без імпортного ресурсу, виключно завдяки газу українського видобутку. Ми підтримуємо ці наміри і сподіваємося, що так воно і буде. Компанії продовжують працювати, сплачувати податки, допомагати армії та місцевим громадам. Кожен по-максимуму робить все можливе, щоб наблизити перемогу. Росіяни не змогли знищити галузь торік, не вдасться їм це і цьогоріч. А після закінчення війни галузь має хороші перспективи для розвитку та збільшення газовидобутку.

Про конкуренцію та ціни на газ

— На конференції в Словаччині ви говорили про обсяги українських газових сховищ для європейців. Це ж конкурентні обсяги для приватних компаній в Україні, чи не так?

— Тут мова не про конкуренцію, а про енергетичну безпеку та довіру до України. До 24 лютого 28 країн та понад 750 нерезидентів зберігали своє паливо на території України. Сьогодні європейські сховища вже заповнені на понад 75%, і досягти повної наповненості, теоретично, можна буде до початку осені. Зважаючи на це, Україна може запропонувати іноземним компаніям потужності у сховищах, які розташовані поблизу західного кордону. Ще однією перевагою є ціна, адже наші тарифи є найнижчими у Європі. Я вважаю, що закачування газу на зберігання в українські ПСГ – це перш за все потужний сигнал підтримки, який показує, що навіть в умовах війни європейські партнери і бізнес довіряють нам та вірять в перемогу Україну. Це безумовно покращить діловий імідж нашої країни на міжнародній арені.

— Ви говорили про досить суттєві обсяги — 10-15 млрд куб. м газу з ЄС. Чи вплине зберігання цих об’ємів на внутрішні комерційні ціни на газ?

— Додаткові обсяги газу, які можуть надійти на зберігання до наших ПСГ, не будуть мати впливу на цінову кон'юнктуру ринку. В ЄС газ вартує дорожче, і іноземні компанії будуть зацікавлені продати його там, де дорожче. Це абсолютно нормальна практика. Тож вони лише можуть використовувати наші підземні сховища для зберігання, але реалізовуватимуть газ в Європі.

— Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький анонсував використання природного газу для виробництва електроенергії з метою запобігання блекаутів. Чи буде залучений газ приватного видобутку?

— Це може бути хороша історія. Асоціація завжди виступає за прозорі та ринкові умови, тож, якщо вони будуть забезпечені, компанії будуть зацікавлені. Якщо буде ще один споживач, то ми тільки "за".

— Чи буде дорожчати природний газ для бізнесу восени? На скільки?

— Зазвичай вартість природного газу в опалювальний сезон зростає разом зі збільшенням попиту. Але не варто забувати, що ми готуємося до нового опалювального сезону, який, ймовірно, знову проходитиме в умовах війни. Тож попит і ситуація на фронті дуже впливатимуть на вартість. Якщо росіяни знову обстрілюватимуть промислові і енергетичні об’єкти, то підприємства просто не зможуть працювати без електроенергії. А якщо не буде світла, то зменшиться споживання газу. Тому я буду дуже обережним у прогнозах – за стабільної роботи промисловості ціни на газ можуть зрости, але не суттєво – не більше ніж на 10-20%.