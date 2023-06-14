Вместо российского газа – украинское электричество: в ОП рассказали, как помочь Европе после войны

Европа находится в процессе "зеленой" трансформации своей энергетической сферы

После окончания войны Украина могла бы предложить Европе, которая была очень зависима от российских энергоресурсов, большое количество "зеленой" энергии, как в виде электроэнергии, так и в виде продуктов ее переработки.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал замглавы Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма.

Он отметил, что Европа была очень зависима от российских энергоресурсов: это 150 млрд кубов газа, 200 млн тонн нефти и 100 млн тонн угля ежегодно. Их отчасти уже нет, а через 2-3 года не будет вообще. Эти объемы нужно чем-то замещать.

"Европа находится в процессе "зеленой" трансформации, поэтому будет замещать это "зелеными" энергоресурсами. Это "зеленая" электроэнергия, это "зеленый" водород, "зеленые" энергоемкие продукты. Украина может предложить большое количество "зеленой" энергии, как в виде электроэнергии, так и в виде продуктов ее переработки. В первую очередь, это водород, для производства которого фактически нужна только электроэнергия и небольшое количество воды. Это "зеленая" сталь, которая является чрезвычайно энергоемкой, и это "зеленые" удобрения", — отметил Шурма.

По его словам, первым направлением участия Украины в электрификации Европы может стать электрификация отопления, то есть участие в программах перехода от газового отопления на тепловые электрические насосы.

"Второй — в большинстве стран Евросоюза продолжается переход на электромобили. Это дополнительный спрос на сотни терават-часов, которого еще вчера в Европе не было. Третий — "зеленая" трансформация многих индустрий, таких как металлургия, химия, цементная отрасль, производство стекла, которые выбрасывают очень большое количество углекислого газа", — рассказал заместитель председателя ОП.

Он добавил, что, с одной стороны, это создает большой дополнительный спрос на электричество, с другой — россия сокращает предложение ископаемых ресурсов. Возникает большая ниша. И Украина может занять эту нишу, причем как в поставках электроэнергии, так и в виде продуктов ее переработки.

"Соответственно, мы уже имеем огромную индустрию, которую можно построить на интеграции в Европу. Она прибыльна, и не в моменте, а стратегически, на десятилетие вперед. Это позволит привлечь огромные инвестиции в Украину, создать рабочие места на этапе строительства, и затем, при эксплуатации этих объектов, получить налоги и т.д.", — резюмировал Шурма.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Каховскую ГЭС будем восстанавливать, в планах стать энергетическим хабом Европы, Ростислав Шурма о МВФ, налогах и месте Украины в мире