І це за сприятливих умов: стало відомо, як зростуть ціни на газ восени

Ситуація на фронті дуже впливатимуть на вартість газу

Тарифи на газ для підприємств в Україні відрізняються від цін для населення, якому продовжили пільговий період. На перші, зокрема, сильно впливає ситуація на фронті.

Про те, якими будуть ціни на газ для українських підприємств цієї осені, розповів "Бізнес Телеграфу" виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Артем Петренко.

Він нагадав, що зазвичай вартість природного газу в опалювальний сезон зростає разом із збільшенням попиту, але зазначив, що не варто забувати і про те, що ми готуємось до нового опалювального сезону, який, ймовірно, знову проходитиме в умовах війни.

"Тож попит і ситуація на фронті дуже впливатимуть на вартість. Якщо росіяни знову обстрілюватимуть промислові і енергетичні об’єкти, то підприємства просто не зможуть працювати без електроенергії. А якщо не буде світла, то зменшиться споживання газу. Тому я буду дуже обережним у прогнозах – за стабільної роботи промисловості ціни на газ можуть зрости, але не суттєво – не більше ніж на 10-20%", — прогнозує Петренко.

Більше про те, що буде з цінами на природний газ, які обсяги ресурсу державний "Нафтогаз" викуповує у приватних видобувачів і чи вистачить нам власного газу цієї зими ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Промислове споживання природного газу очікується меншим, ніж торік", – виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України".

Раніше ми писали про те, що влітку частина українців платитимуть за газ по-новому.