Частина українців влітку платитиме за газ по-новому: куди і як передавати показники

Поки що ці зміни торкнуться лише мешканців трьох областей

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому для українців влітку змінилися правила оплати газу.

Про це повідомляє видання "Знай".

Як стало відомо, п’ять облгазів перейшли на принцип єдиної платіжки за газ як ресурс та їх доставку. Поки що ці зміни торкнуться лише мешканців трьох областей Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської.

Це означає, що платіжка за газ відправляється в одному конверті поштою – на одному бланку.

За новими правилами подавати показаники газових лічильників потрібно з 1-го до 5-го числа щомісяця. У датах подання змін не відбулося, а новація полягає у поданні інформації через сервіси my.gas.ua. Раніше цю функцію надавав сервіс 104.ua.

Внести оплату за газ можна у банківських касах, відділеннях Укрпошти, терміналах EasyPay, а також платформах Приват24 та Ощад24/7. При переході облгазу до філії чи під пряме управління Нафтогазу реквізити для оплати за розподіл газу змінюються. Коректні будуть відображатися на сайтах та соцмережах підприємств у регіонах.

Також не торкнутися зміни та особових рахунків абонентів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зняти свідчення з лічильників води та не заплутатися.

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