Інакше вдарить по кишені: коли потрібно передавати показники лічильника за світло

Усі споживачі електроенергії повинні раз на місяць самостійно знімати показники лічильника електроенергії та подавати дані до ОСР

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому необхідно робити не тільки правильно, але і вчасно.

"Телеграф" розповідає, коли потрібно передавати показники лічильників за світло.

Усі споживачі електроенергії повинні щомісяця самостійно знімати показники лічильника електроенергії та подавати дані в ОСР. Обсяги спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період – це один календарний місяць. Споживачі мають надати дані:

За два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (у цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число).

Ваш оператор системи розрахунку (ОСР) повинен прийняти дані показників з лічильника електроенергії та врахувати їх щодо обсягу спожитого світла за певний календарний місяць.

Що буде, якщо не передати показники за світло вчасно

Якщо з певних причин ви не передали показники лічильника за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, то обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання (відповідно до вимог законодавства – Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

Тобто якщо ви вчасно не передали показники за світло, то в платіжці ви побачите цифри не за спожиту вами електрику, а вирахований середньодобовий обсяг споживання. Це означає, що ви можете просто переплатити за світло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно знімати показання газового лічильника.

Також ми повідомляли про те, як передати показники лічильника за світло дистанційно.