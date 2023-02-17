Як передати показники лічильників через популярний інтернет-банкінг: покрокова інструкція (фото)

Передавати свідчення можна як через мобільний додаток "Приват 24", так і через веб-версію

Щоб передати показники лічильників комунальним службам, необов’язково виходити з дому. Якщо у вас у телефоні встановлено інтернет-банкінг "Приват 24", то передати показники можна за його допомогою.

Про це розповіли на порталі ProstoMob. Щоб скористатися послугою передачі показників лічильників, потрібно відкрити "Приват 24" на смартфоні або скористатися веб-версією програми.

Передача показників лічильників виконується під час оплати комунальних послуг. Для цього потрібно вибрати шаблон, якщо він у вас є. А якщо ні, то натиснути на розділ "Платежі" та вибрати пункт "Комунальні платежі". Потім слід вказати адресу будинку, вибравши область, населений пункт і номер будинку/квартири.

Крім того, у додатку "Приват 24" або на веб-порталі необхідно вказати IBAN, номер розрахункового рахунку або ЄДРПОУ. Після чого потрібно вибрати одержувача — організацію, якій ви бажаєте сплатити гроші за використані послуги. Банк автоматично сформує для вас квитанцію, в яку потрібно буде ввести показники лічильників у графу з аналогічною назвою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно передати показники лічильника за електрику і не заплутатися в зонах.