Часть украинцев летом будут платить за газ по-новому: куда и как передавать показания

Пока эти изменения коснутся только жителей трех областей

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, для украинцев летом изменились правила оплаты газа.

Об этом сообщает издание "Знай".

Как стало известно, пять облгазов перешли на принцип единой платежки за газ как ресурс и их доставку. Пока эти изменения коснутся только жителей трех областей Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской.

Это означает, что платежка за газ теперь отправляется в одном конверте по почте – на одном бланке.

По новым правилам подавать показания газовых счетчиков нужно с 1-го по 5-е число ежемесячно. В датах подачи изменений не произошло, а новация заключается в подаче информации через сервисы my.gas.ua. Раньше эту функцию предоставлял сервис 104.ua.

Внести оплату за газ можно в банковских кассах, отделениях Укрпочты, терминалах EasyPay, а также платформах Приват24 и Ощад24/7. При переходе облгаза в филиал или под прямое управление Нафтогаза реквизиты для оплаты за распределение газа изменяются. Корректные будут отображаться на сайтах и ​​соцсетях предприятий в регионах.

Также не коснуться изменения и лицевых счетов абонентов.

Напомним, ранее мы писали о том, как снять показания со счетчиков воды и не запутаться.

Также мы сообщали о том, когда и как можно передавать показания газового счетчика.