Это нужно запомнить: когда и как можно передавать показания газового счетчика
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Передавать показания необходимо вовремя
Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом это необходимо делать не только правильно, но и вовремя.
"Телеграф" рассказывает, когда и как передавать показания газового счетчика.
Когда необходимо передавать показания
Передавать показания газового счетчика вашему оператору ГРМ нужно с 1 по 5 число ежемесячно.
Каким способом это можно сделать?
- на сайте или в чат-боте вашего облгаза;
- позвонив в контакт-центр вашего облгаза;
- воспользовавшись личным кабинетом на сайте;
- через мобильное приложение.
Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу "Передать показния". Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.
Напомним, ранее мы писали о том, как передать показания счетчиков через популярный интернет-банкинг. Если у вас в телефоне установлен интернет-банкинг "Приват 24", то передать показания можно с его помощью.
Также мы сообщали о том, можно ли во время военного положения не проходить поверку счетчика.