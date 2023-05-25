Это нужно запомнить: когда и как можно передавать показания газового счетчика

Передавать показания необходимо вовремя

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом это необходимо делать не только правильно, но и вовремя.

"Телеграф" рассказывает, когда и как передавать показания газового счетчика.

Когда необходимо передавать показания

Передавать показания газового счетчика вашему оператору ГРМ нужно с 1 по 5 число ежемесячно.

Каким способом это можно сделать?

на сайте или в чат-боте вашего облгаза;

позвонив в контакт-центр вашего облгаза;

воспользовавшись личным кабинетом на сайте;

через мобильное приложение.

Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу "Передать показния". Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.

Напомним, ранее мы писали о том, как передать показания счетчиков через популярный интернет-банкинг. Если у вас в телефоне установлен интернет-банкинг "Приват 24", то передать показания можно с его помощью.

Также мы сообщали о том, можно ли во время военного положения не проходить поверку счетчика.