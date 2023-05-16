Они бывают разные: как снять показания со счетчиков воды и не запутаться

Счетчики бывают разные, а соответственно и показания нужно снимать по-разному

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом делать это необходимо правильно.

"Телеграф" рассказывает, как правильно снимать показания счетчика воды.

Для того, чтобы правильно снять показания водомера необходимо для начала узнать, какой из трех основных типов установлен именно у вас:

электронные – информация отображается на специальном табло;

тахометрические – потребление воды считается по оборотам крыльчатки в воде;

комбинированно-роликовые – в этом типе счетчиков сочетаются особенности крыльчатого и турбинного счетчиков.

Затем необходимо узнать, какой счетчик измеряет горячую воду, а какой холодную. Для этого есть несколько способов:

цветная маркировка – на корпусе прибора для холодной воды есть синее обозначение, для горячей – красное;

буквенная маркировка – холодная вода – ХВС (ВСХ), горячая вода – ГВС (ВСГ);

визуальный способ – откройте кран с горячей водой и понаблюдайте за счетчиком. Если колесико вращается, значит, прибор считает расход горячей воды.

Как снимать показания со счетчиков воды

Для фиксации данных счетчика необходимо переписать отображаемые на циферблате цифры. Если используется роликовый прибор с 8 цифрами в шкале, то последняя округляется в большую сторону.

Полученный результат умножается на цену по текущему тарифу ЖКХ, установленному в вашем населенном пункте. Итог вычислений вписывается в расчетную квитанцию или книжку для последующего внесения средств.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно снимать показания газового счетчика.

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