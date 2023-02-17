Как передать показания счетчиков через популярный интернет-банкинг: пошаговая инструкция (фото)

Передавать показания можно как через мобильное приложение "Приват 24", так и через веб-версию

Чтобы передать показания счетчиков в коммунальные службы, необязательно выходить из дома. Если у вас в телефоне установлен интернет-банкинг "Приват24", то передать показания можно при помощи него.

Об этом рассказали на портале ProstoMob. Чтобы воспользоваться услугой передачи показаний счетчиков, нужно открыть "Приват 24" на смартфоне или же воспользоваться веб-версией приложения.

Передача показаний счетчиков выполняется при оплате коммунальных услуг. Для этого вам нужно выбрать шаблон, если он у вас есть. А если нет, то нажать на раздел "Платежи" и выбрать пункт "Коммунальные платежи". Затем следует указать адрес дома, выбрав область, населённый пункт и номер дома/квартиры.

Кроме того, в приложении "Приват 24" или на веб-портале необходимо указать IBAN, номер расчётного счета или ЕГРПОУ. После чего нужно выбрать получателя — организацию, которой вы хотите уплатить деньги за использованные услуги. Банк автоматически сформирует для вас квитанцию, в которую нужно будет ввести показания счетчиков в графу с аналогичным названием.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно передать показания счетчика за электричесвто и не запутаться в зонах.Важно помнить, что при передаче показателей записывать стоит лишь целое число, без той части, которая отделена запятой.