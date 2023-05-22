Иначе ударит по карману: когда нужно передавать показания счетчика за свет

Все потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные в ОСР

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом это необходимо делать не только правильно, но и вовремя.

"Телеграф" рассказывает, когда нужно передавать показатели счетчики за свет.

Все потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные в ОСР. Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период – это один календарный месяц. Потребители должны представить данные:

За два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число).

Ваш оператор системы расчета (ОСР) должен принять данные показателей со счетчика электроэнергии и учесть их при определении объема потребленного света за определенный календарный месяц.

Что будет, если не передать показания за свет вовремя

Если по определенным причинам вы не передали показания счетчика за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, то объем потребления электроэнергии за прошлый месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления (в соответствии с требованиями законодательства — Кодекса коммерческого учета электрической энергии).

То есть, если вы вовремя не передали показатели за свет, то в платежке вы увидите цифры не за потребленное вами электричество, а высчитанный среднесуточный объем потребления. Это означает, что вы попросту можете переплатить за свет.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно снимать показания газового счетчика.

Также мы сообщали о том, как передать показатели счетчика за свет дистанционно.