Це потрібно запам’ятати: коли та як можна передавати показники газового лічильника

Передавати свідчення необхідно вчасно

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому це необхідно робити не лише правильно, а й вчасно.

"Телеграф" розповідає, коли та як передавати показники газового лічильника.

Коли потрібно передавати показники

Передавати показники газового лічильника вашому оператору ГРМ потрібно з 1 по 5 число щомісяця.

Яким чином це можна зробити?

на сайті або у чат-боті вашого облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр вашого облгазу;

скориставшись особистим кабінетом на сайті ;

через мобільний додаток.

Щоб скористатися першим варіантом, необхідно зайти на сайт свого облгазу та знайти послугу "Передати показники". Дотримуючись підказок на екрані, заповнити всі дані та надіслати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як передати показники лічильників через популярний інтернет-банкінг. Якщо у вас у телефоні встановлено інтернет-банкінг "Приват 24", то передати показники можна за його допомогою.

Також ми повідомляли про те, чи можна під час воєнного стану не проходити перевірку лічильника.