Вони бувають різні: як зняти показання з лічильників води та не заплутатися

Лічильники бувають різні, відповідно і показання потрібно знімати по-різному

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показання лічильників. При цьому робити це потрібно правильно.

"Телеграф" розповідає, як правильно знімати показання лічильника води.

Для того, щоб правильно зняти показання водоміра, необхідно для початку дізнатися, який із трьох основних типів встановлений саме у вас:

електронні – інформація відображається на спеціальному табло;

тахометричні — споживання води вважається за оборотами крильчатки у воді;

комбіновано-роликові – у цьому типі лічильників поєднуються особливості крильчастого та турбінного лічильників.

Потім потрібно дізнатися, який лічильник вимірює гарячу воду, а який холодну. Для цього є кілька способів:

кольорове маркування – на корпусі приладу холодної води є синє позначення, для гарячої – червоне;

літерне маркування – холодна вода – ХВС (ВСХ), гаряча вода – ГВС (ВСГ);

візуальний спосіб – відкрийте кран із гарячою водою та поспостерігайте за лічильником. Якщо коліщатко обертається, значить, прилад вважає витрату гарячої води.

Як знімати свідчення з лічильників води

Для фіксації даних лічильника необхідно переписати цифри, що відображаються на циферблаті. Якщо використовується роликовий прилад із 8 цифрами в шкалі, то остання округляється у більшу сторону.

Отриманий результат множиться на ціну за поточним тарифом ЖКГ, встановленим у вашому населеному пункті. Підсумок обчислень вписується в розрахункову квитанцію чи книжку подальшого внесення коштів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно знімати показання газового лічильника.

Також ми повідомляли про те, як передати показники лічильника за світло дистанційно.