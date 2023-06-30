Довоєнний ПДВ на пальне повертається. Скільки тепер коштуватиме бензин

Наповнення бюджету під час війни вимагатиме затягування пасків.

З 1 липня в Україні повертається 20% ПДВ на пальне, який діяв до початку повномасштабної війни. В окремих мережах АЗС підвищення вартості горючого на 0,6-2 грн помітили вже у 20-х числах червня, проте основний стрибок цін ще попереду.

"Телеграф" з'ясовував, яких цін варто очікувати найближчим часом і на скільки виправдані такі рішення уряду під час війни.

Експерти зазначають, що цей процес не буде раптовим і остаточно вартість на ринку стабілізується до серпня 2023 року. Крім того, слідом за пальним, ймовірно, зросте й вартість інших товарів, адже логістичні витрати стануть більшими.

Вартість буде виправдано високою

Термін дії податкових пільг на пальне, запроваджених урядом на початку повномасштабної війни в Україні, спливає вже сьогодні. З 1 липня 2023 року ПДВ на горюче знову зросте з 7 до 20%.

Цікаво, що деякі АЗС почали підвищувати ціни за тиждень до повернення старої податкової ставки, причому в окремих випадках вартість зросла суттєво — до 2 грн за літр.

Попри дещо дивну політику ціноутворення в окремих мережах, хвилюватися через різкий стрибок цін на всьому ринку не варто, зазначають експерти. Вартість палива зростатиме поступово і сягне нової "стелі" за два місяці.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюн, спрогнозувати остаточні ціни на пальне для споживачів після повернення довоєнного ПДВ поки складно, проте розрахувати податкове навантаження можна вже зараз.

"На бензині воно зростає на 11 гривень за літр, на дизпаливі на 8 грн/літр, на скрапленому газі – на 3 грн. При цьому не слід просто додавати ці цифри до поточних цін, адже крім податкової складової у вартості нафтопродуктів є ще дві: закупівельна ціна (світова вартість на пальне, яка може знизитись і частково перекрити податкове підвищення) і націнка заправних станцій (частиною якої трейдери можуть "поділитися", скинувши до 3 грн на літрі). Таким чином, за умов стабільних світових цін та зменшення націнки, ми отримаємо зростання вартості бензину на 8-9 гривень на літрі. Дизпаливо подорожчає на 5-6 гривень/літр. "Стельові" ціни на бензин та дизпаливо складатимуть приблизно 45-55 грн за літр", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Вартість пального на світовому ринку наразі стабільна (70-75 доларів за барель) і об'єктивних причин для відчутного підвищення ціни поки не спостерігається, хоча у випадку з нафтою ситуація може змінюватися раптово, зазначає Сергій Куюн.

Також експерт констатує, що порівняно з іншими європейськими країнами, вартість пального в Україні досить висока, проте "зраду" у цьому шукати не варто — таке ціноутворення має цілком об'єктивні причини.

"Нова система нафтопродуктозабезпечення, яку побудували після початку великої війни, призвела до того, що в ціні пального, за нашими розрахунками, зараз "сидить" зайвих 8 гривень на літрі, тобто, майже 300 доларів на тонні. Це витрати на дорогу́ логістику, адже ми купуємо пальне в Європі, що передбачає великі відстані та виплату премій постачальникам. Це абсолютно нормальна ринкова історія, але вона формує вартість пального в Україні фактично на рівні з країнами Східної Європи. Наразі інших шляхів доставки пального ми не маємо. Таку вартість слід сприймати як ціну за те, що ми в принципі з пальним, і маємо впевненість у тому, що воно буде у нас і надалі", – пояснює Сергій Куюн.

Момент обрано правильно

Під час війни будь-яке здорожчання товарів чи послуг сприймається суспільством вкрай гостро, адже значна частина українців за останні півтора року втратила частину доходу або ж взагалі залишилась без роботи. Рішення уряду про повернення довоєнного рівня оподаткування пального не стало винятком. Якщо заощадити на пальному, відмовившись від авто на користь громадського транспорту, ще можна, то запобігти зайвим витратам на інші групи товарів, вартість яких зросте через здорожчання логістики, неможливо.

Крім того, від звістки про збільшення вартості пального напружився й бізнес, адже тепер підприємці постануть перед вибором — підвищувати вартість продукції та послуг і втрачати клієнтів, чи ж покривати зайві витрати зі своєї кишені, жертвуючи прибутками.

Втім, за словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охрименка, саме позиція українських бізнесменів й стала однією з причин повернення довоєнного рівня оподаткування.

"На початку війни уряд вирішив підтримати бізнес, ввівши пільги. Проте зараз стало зрозуміло, що це не працює. Замість того, аби сплачувати знижені податки і підживлювати економіку в непростий для країни час, підприємці продовжували ухилятися і зловживати цим положенням ще більше. Враховуючи, що війна буде довгою і дорогою, влада вирішила повернутися до звичайного рівня оподаткування, посилити контроль над сплатою і вести країну до перемоги не лише на фронті, а й в економічному сенсі", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Спрогнозувати, наскільки суттєвим буде подорожчання продуктів харчування та інших товарів на тлі збільшення логістичних витрат, поки складно. За словами заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліла, наслідки цих змін можна буде оцінювати не раніше, аніж за місяць, проте впадати у відчай не варто — катастрофічного злету цін не очікується, а сама ініціатива уряду є цілком виправданою.

"Війна – це дуже дорогий процес. Мати податкові пільги в таких умовах – недозволена розкіш. Щоб у нас був достатній фінансовий ресурс для перемоги, бюджет повинен наповнюватися, а ПДВ – один з бюджетоутворюючих податків, який займає найбільшу частку податкових надходжень. Так, пільги були впроваджені у кризовий момент, коли в Україні було знищено власні нафтопереробні центри, коли порти блокувалися і ми були на порозі гострої кризи з пальним. Тоді ціни сягали 60-80 грн за літр бензину. Зараз ситуація з вартістю пального в Україні стабілізувалася, світові ціни на нафту також не є рекордними, тому уряд обрав цілком вдалий момент для повернення ставки", – каже економічний експерт в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що завдяки частковому поверненню акцизу на пальне восени 2022 року, бюджет України почав щомісяця отримувати додаткові 2-3 млрд. грн. Надходження у бюджет від повернення 20% ПДВ експерти оцінюють у 8 млрд. грн щомісяця.