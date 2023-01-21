Перевірити якість бензину можна за хвилину: лайфхак зі звичайним аркушем паперу

Це неймовірно простий спосіб швидко дізнатися, чи якісне пальне ви придбали

Кожен власник авто хоче заправляти свою машину лише якісним пальним. Та зробити це не так вже й просто, адже на ринку постійно присутній фальсифікат — низькоякісні підробки зі шкідливими домішками, які можуть вивести з ладу ваше авто. Ми вже розповідали, як розпізнати контрафактний бензин, а тепер поділимося надзвичайно простим лайфхаком, на який знадобиться лише хвилина.

Виявляється, перевірити якість бензину можна за допомогою звичайного білого аркуша. Що з ним робити, розповідає OBOZREVATEL.

Як визначити якість бензину за допомогою аркуша паперу

Усе надзвичайно просто — на папір треба нанести декілька крапель бензину. Після цього ретельно огляньте аркуш:

пляма має бути рівномірного кольору, без зайвих слідів та забруднень;

папір під краплею палива не має сильно змінити колір;

не повинно бути запаху горілої гуми;

якщо тест проводиться за низьких температур, то поява кристалів льоду — погана ознака.

Після візуального огляду на бензинову пляму потрібно подути — аж доки весь бензин повністю не випарується. Якщо папір після випаровування залишився білим, значить, нічого небезпечного у зразку немає. За інших умов, це свідчить про:

жирний слід — вміст гасу та масляних сумішей у складі;

— вміст гасу та масляних сумішей у складі; аркуш став кислотного кольору — щось не так із присадками;

щось не так із присадками; якщо крапля стала кулькою — у складі є вода.

Якщо під час перевірки були виявлені небезпечні ознаки, такий бензин краще не використовувати ні для заправки машини, ні для сучасних генераторів. Таке паливо може пошкодити двигун.

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