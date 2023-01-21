Проверить качество бензина можно за минуту: лайфхак с обычным листом бумаги

Это невероятно простой способ быстро узнать, качественное ли топливо вы приобрели

Каждый владелец автомобиля хочет заправлять свою машину только качественным горючим. Но сделать это не так-то просто, ведь на рынке постоянно присутствует фальсификат – низкокачественные подделки с вредными примесями, которые могут вывести из строя ваш автомобиль. Мы уже рассказывали, как распознать контрафактный бензин, а теперь поделимся чрезвычайно простым лайфхаком, на который понадобится всего лишь минута.

Оказывается, проверить качество бензина можно с помощью обыкновенного белого листа. Что с ним делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Как определить качество бензина с помощью листа бумаги

Все очень просто — на бумагу нужно нанести несколько капель бензина. После этого тщательно осмотрите лист:

пятно должно быть равномерного цвета, без лишних следов и загрязнений;

бумага под каплей топлива не должна сильно изменить цвет;

не должно быть запаха горелой резины;

если тест проводится при низких температурах, то появление кристаллов льда – плохой признак.

После визуального осмотра на бензиновое пятно нужно хорошенько подуть — пока весь бензин полностью не испарится. Если бумага после испарения осталась белой, значит, ничего опасного в образце нет. В других случаях это свидетельствует о:

жирный след – содержание керосина и масляных смесей в составе;

– содержание керосина и масляных смесей в составе; лист стал кислотного цвета — что-то не так с присадками;

что-то не так с присадками; если капля стала шариком – в составе есть вода.

Если при проверке были обнаружены опасные признаки, такой бензин лучше не использовать ни для заправки машины, ни для современных генераторов. Такое топливо может повредить двигатель.

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