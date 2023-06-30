Теракт на Каховской ГЭС: будем ли с херсонскими арбузами и пшеницей

Если не восстановить дамбу — нам грозит катастрофа на многие годы и пустыня на сотни тысяч гектаров

Из-за теракта на Каховской ГЭС Украина потеряла минимум полмиллиона гектаров сельхозугодий. На их восстановление уйдет минимум 500 млн долларов.

Угрожает ли Украине дефицит зерна, будет ли дорожать хлеб в результате трагедии в регионе и как хлебопеки будут предотвращать такой сценарий "Бизнес Телеграф" расспрашивал первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Юрия Дученко.

— Какая сейчас ситуация в регионе, какие площади были затоплены?

— Значительно пострадало Левобережье, которое находится под оккупацией рашистов. Утрачены культуры, требующие активного искусственного орошения. Это преимущественно овощные плантации, а также зерновые и масличные. Пшеница и другие культуры, используемые в хлебопекарной отрасли, пострадали меньше. Ситуация в регионе плохая, но не критическая в рамках всей страны, потому что процент обеспечения зерном для выпечки хлеба оттуда был незначителен.

— Есть ли достоверные данные, какие площади были засеяны под урожай этого сезона?

— Те площади, которые планировали засеять на правобережной части в этом году, были засеяны и не очень пострадали.

— Какие сельскохозяйственные культуры понесли наибольший ущерб ?

— Бахчевые культуры пострадали больше зерновых, потому что требуют большего искусственного орошения в этом регионе. На Правобережной Херсонщине было затоплено более 10 тысяч гектаров. Минагрополитики приводит цифры, что потерян урожай на площади 5 тыс. гектаров зерновых культур (200 тыс. тонн зерна. — Авт.). На фоне прогнозируемого урожая в размере 48 млн тонн потери есть, но они не критичны.

— А какая ситуация на оккупированном левом берегу Днепра?

– Он для нас недоступен. Прогнозировать, сколько там будет собрано, очень трудно. Но самым страшным будет следующий период, поскольку там полмиллиона гектаров были под орошением, а это как раз зерновые и масличные культуры, которые отправляли на экспорт.

— Смогут ли аграрии провести посевные работы, возможно, осенью и весной следующего года, при сложившейся ситуации? Какие условия для этого нужны?

— Нужно, чтобы вода сошла на подтопленных территориях, и на осень, я думаю, земли на Правобережье будут готовы к проведению посевной. Но фермерам нужно оценивать свои риски, ведь многие территории были заминированы и повымывало мины. Важно, насколько вовремя будет разминирована территория, поскольку, по моему мнению, эти мины прикрыло илом. Это серьезный риск для земледельцев.

— В какую сумму предварительно оценивают объем убытков? Будет ли он увеличиваться?

— У нас нет специалистов, чтобы подробно оценить эти убытки. Что речь о миллиардах – это однозначно.

— По каким критериям рассчитывают убытки (прямые и косвенные), причиненные агрокомплексу в результате теракта на ГЭС?

— Есть прямые убытки от утраченного урожая, утраченной техники, скота. Также утрачена территория для будущего земледелия.

— Повлияет ли потеря части урожая зерновых на Херсонщине на цены хлебобулочных изделий в Украине до конца этого или следующего года? Достаточные ли запасы зерна сформированы в Украине?

— В ближайшей перспективе цены на хлеб будут зависеть от цен на топливо, а также от стоимости электричества. К примеру, по батону из-за подорожания электричества возможно повышение цен на 30-50 копеек. Если газ будет в том диапазоне, который есть сегодня, надеемся, что за счет внутренних резервов хлебозаводы сдержат цены на ближайший месяц-два.

— А чего ждать осенью?

— В сентябре мы будем понимать, какой урожай собран и какого качества, какое количество переходных остатков. Не исключаю, что придется обращаться в министерство, подписывать меморандум, чтобы в Украине осталось качественное зерно, из которого можно производить хлеб. Хлебопекам нужны гарантии, что необходимый объем зерна II класса останется в стране. Зернотрейдеры и мукомолы с участием профильного министерства должны выйти на определенный меморандум, потому что в прошлом году было 20 млн тонн переходных остатков, а в этом году прогнозируется 4 млн тонн – это очень большая разница.

— Как будут меняться типы культур, выращиваемых на пострадавших площадях региона?

— Это зависит от того, насколько будут загрязнены почвы. Надо привлекать ученых, чтобы установить, какие культуры оптимально выращивать на площадях. Я уверен, что 90% аборигенных культур, выращиваемых в регионе, нам удастся восстановить. И мы будем и с арбузами, и с пшеницей, но на это нужно время. Для этого необходимо восстановить дамбу.

— А если восстановить дамбу не удастся?

— Если это не удастся, это катастрофа на многие годы. Мы получим пустыню в сотни тысяч гектаров. Земля в этом регионе без орошения превратится в пыль. Там ничего расти не будет.

— Какие зерновые или масличные культуры можно выращивать в системе неорошаемого земледелия? Как это отражается на урожайности?

— Можно выращивать, например, пшеницу, но сейчас неясно, насколько просядут грунтовые воды. Корни просто не потянут воду из почвы, и даже пшеница может не уродить на этих землях. Это зависит от того, насколько быстро восстановят дамбу и наполнят Каховское водохранилище. В течение года, по моему мнению, это сделать реально, но до сих пор непонятны масштабы разрушений.

— В какую сумму может оцениваться восстановление агропромышленного комплекса пострадавшего региона?

— Я слышал цифру о 500 млн долларов, но тоже не понимаю, это прямые убытки или средства на проведение предварительных работ. Главное, будут ли люди в регионе, чтобы землю возделывать, потому что вода может пропасть и в колодцах.

— В долгосрочной перспективе может оказаться, что по климатическим и другим соображениям целесообразнее восстановить природное течение Днепра и перепрофилировать экономику юга Украины с пахотного земледелия в пастбищное животноводство. Как вы оцениваете такую перспективу?

— Я этого не исключаю, потому что исторически в Каховке жили казаки и занимались разведением скота. Были огромные пастбища. Но я бы восстанавливал море, потому что это экологический баланс, микроклимат региона и увлажнение. В перспективе Крым все-таки будет наш, а без Каховского моря там воды не будет совсем.

— Может, целесообразнее для региона построить современные насосные станции, которые позволят аграриям брать воду непосредственно из Днепра?

— Нужно делать технико-экономическое обоснование. Если водопроводы не надо тянуть далеко, бизнес сам этот вопрос поднимет и будет финансирование. Иначе эти земли станут "серой" санитарной зоной. Но у нас люди с головой и руками. Закончится война, понемногу разминируют территории, тогда и приведут все земли в порядок.