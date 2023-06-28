Процедура или бюрократические "хотелки"? Почему власти тянут с выплатами пострадавшим от взрыва на Каховской ГЭС

"Телеграф" узнал, планируют ли власти увеличить сумму компенсации и улучшить систему реагирования

С момента подрыва Каховской ГЭС были подтоплены тысячи жилых домов. И хотя вода продолжает отступать из населённых пунктов, а Херсонщина возвращается к жизни, затопленными остаются 19 населенных пунктов.

Дома занесены тоннами ила, саманные или глинобитные стены размыты, а ограды разбиты мощными ударами стихии. На видео в соцсетях видно, что проживать в таких домах невозможно — вода уничтожила фундаменты, а стены многих домов просели. Эксклюзивные кадры последствий российского теракта показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Чтобы помочь украинцам, потерявшим свое движимое имущество и оставшимся без крова, власти предлагают финансовую помощь. Алгоритм действий по получению компенсации обнародовала Херсонская городская военная администрация. Однако этапы, которые необходимо пройти для получения 5000 грн, возмутили сеть. Ведь такая социальная защита полна бюрократии и больше похожа на поле деятельности для взяточников.

Алгоритм действий, который следует выполнить для получения компенсации

"Это полное издевательство над украинцами. Кажется, чиновники совсем одурели. Люди должны стоять в километровых очередях, чтобы собрать кучу бумаг и справок? Копия паспорта и копия идентификационного кода – для чего? У вас в электронных реестрах налоговой и МВД это все есть. Копию правоустанавливающих документов на имущество?Тоже есть в государственных реестрах.Справка из банка о наличном счете?А просто номер счета в заявлении нельзя написать?

И "вишенка на торте". Справка о факте подтопления дома! Серьезно? Власти не знают, какие дома в области подтоплены, а какие нет? В чем смысл этой справки?

Почему люди должны бегать по Херсону, искать ксерокс и платить деньги за ксерокопию? Зачем гнать пострадавших людей по кабинетам чиновников? Да сам чиновник должен прийти домой к человеку и дать несчастные 5000 грн. Такое ощущение, что этот алгоритм сделан исключительно, чтобы сэкономить и не дать людям помощь. Стыд", — пишет вице-президент Общества Красного Креста Украины.

Чтобы разобраться с этим вопросом, " Телеграф" обратился к начальнику военной администрации Херсонской области Роману Марочку. Как рассказали в его офисе, они не имеют доступа к государственным реестрам, поэтому представленные алгоритмы вполне справедливы и юридически правильны.

— Почему процесс получения компенсации столь многоэтапен и временно затратен для жителей? Планируете ли вы упростить эту процедуру? Учитывая, что после крушения многие жители потеряли свои документы.

- Эта процедура разработана с учетом требований законодательства, в рамках которого действует Херсонская городская военная администрация. Именно с учетом того, что материальная помощь оказывается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на недвижимое жилое имущество, подвергшееся подтоплению, а не на личность! Без установления реального факта подтопления городские власти не имеют оснований произвести выплату.

Именно поэтому жителям необходимо обратиться в районный совет в Херсоне по месту регистрации имущества и получить соответствующую справку.

Мы понимаем, что многие имущества, в том числе документы, были повреждены или потеряны в результате этой катастрофы. Военная администрация постоянно информирует жителей о алгоритме восстановления документов. На этот счет происходит постоянное взаимодействие городской администрации с соответствующими государственными органами/структурами.

— Разве копии паспорта, идентификационного кода, правоустанавливающих документов на имущество нет в государственных реестрах?

– Нет. Органы исполнительной власти не имеют доступа к реестрам, ведущимся другими государственными структурами (налоговая и управление миграционной службы). Более того, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество содержится только информация о праве собственности на недвижимое имущество, зарегистрировано после 2013 года.

Указанную информацию граждане могут получить путем обращения в ЦНАП или нотариус. В любом случае, утраченные или поврежденные документы подлежат восстановлению, все соответствующие органы работают для этого каждый день.

Херсон после теракта на Каховской ГЭС Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

— А как получить помощь, если собственник жилья эвакуировался за границу?

— Если собственник жилья находится за пределами страны, он может предоставить нотариально заверенную доверенность лицу, которому он доверяет, и лицо от его имени может подавать необходимые документы по получению помощи непосредственно в отношении поврежденного жилья.

— В общем, есть ли планы увеличения суммы компенсации, что лучше будет соответствовать реальным расходам жителей?

— Пока этот вопрос прорабатывается, команда работает над возможными вариантами. При наличии такой возможности сообщим дополнительно.

* По состоянию на 17 июня полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. На территории населенных пунктов, где взошла вода, работают разминировщики. К сожалению, под завалами находят тела погибших.

Только на деоккупированной Херсонской области из-за подтопления погибли по меньшей мере 18 человек. В то же время тяжелая ситуация остается на оккупированном левом берегу. Предполагается, что только в Олешках потери могут составить более 500 человек. Власти Херсонщины уже подтвердили гибель 11 человек в этом населенном пункте. В основном люди гибли из-за отказа оккупантов в эвакуации тем, кто не имел российского паспорта.

** А пока власти решают, как упростить процесс предоставления финансовой помощи и увеличить сумму выплаты, сайт "Телеграф" будет пристально следить за происходящим в пострадавшем регионе и активно реагировать на злоупотребления или очередные неоправданные "хотилки" чиновников.