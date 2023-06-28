Процедура чи бюрократичні "хотілки"? Чому влада тягне з виплатами постраждалим від вибуху на Каховській ГЕС

"Телеграф" дізнався, чи планує влада збільшити суму компенсації та покращити систему реагування

З моменту підриву Каховської ГЕС було підтоплено тисячі житлових будинків. І хоча вода продовжує відступати з населених пунктів, а Херсонщина повертається до життя, затопленими залишаються 19 населених пунктів.

Будинки занесені тоннами намулу, саманні або глинобитні стіни розмито, а огорожі — розбито потужними ударами стихії. На відео в соцмережах видно, що проживати у таких оселях неможливо — вода знищила фундаменти, а стіни багатьох хат — просіли. Ексклюзивні кадри наслідків російського теракту також показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Щоб допомогти українцям, які втратили своє рухоме майно та залишилися без даху над головою, влада пропонує фінансову допомогу. Алгоритм дій для отримання компенсації оприлюднила Херсонська міська військова адміністрація. Однак етапи, які треба пройти для отримання 5000 грн, обурили мережу. Адже такий соціальний захист сповнений бюрократії та більше схожий на поле діяльності для хабарників.

Алгоритм дій, який треба виконати для отримання компенсації

"Це повне знущання з українців. Здається, чиновники зовсім подуріли. Люди мають стояти в кілометрових чергах, щоб зібрати купу паперів і довідок? Копія паспорта і копія ідентифікаційного коду – для чого? У вас в електронних реєстрах податкової та МВС це все є. Копію правовстановлюючих документів на майно? Теж є в державних реєстрах. Довідка з банку про наявний рахунок? А просто номер рахунку в заяві не можна написати?

І "вишенька на торті". Довідка про факт підтоплення будинку! Серйозно? Влада не знає, які будинки в області підтоплені, а які ні? В чому зміст цієї довідки.

Чому люди мають бігати по Херсону, шукати ксерокс і платити гроші за ксерокопії? Для чого гнати постраждалих людей по кабінетах чиновників? Та сам чиновник має прийти додому до людини і дати ті нещасні 5000 грн. Таке відчуття, що цей алгоритм зроблений виключно, щоб зекономити і НЕ дати людям допомогу. Сором", — пише віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України.

Щоб розібратися з цим питанням, "Телеграф" звернувся до начальника військової адміністрації Херсонської області Романа Марочка. Як розповіли в його офісі, вони не мають доступу до державних реєстрів, тож подані алгоритми є цілком справедливими та юридично правильними.

— Чому процес отримання компенсації настільки багатоетапний та часово затратний для мешканців? Чи плануєте ви спростити цю процедуру? Враховуючи, що після катастрофи багато жителів втратили свої документи.

— Ця процедура розроблена з урахуванням вимог законодавства, в межах якого діє Херсонська міська військова адміністрація. Саме з урахуванням того, що матеріальна допомога надається ВИКЛЮЧНО на нерухоме житлове майно, яке зазнало підтоплення, а не на особу! Без встановлення реального факту підтоплення міська влада не має підстав здійснити виплату.

Саме тому жителям необхідно звернутися до районної ради у місті Херсоні за місцем реєстрації майна та отримати відповідну довідку.

Ми розуміємо, що багато майна, в тому числі документів було пошкоджено або втрачено внаслідок цієї катастрофи. Тож військова адміністрація постійно інформує мешканців щодо алгоритму відновлення документів. З цього приводу відбувається постійна взаємодія міської адміністрації з відповідними державними органами/структурами.

— Хіба копії паспорта, ідентифікаційного коду, правовстановлюючих документів на майно нема в державних реєстрах?

— Ні. Органи виконавчої влади не мають доступу до реєстрів, які ведуться іншими державними структурами (податкова та управління міграційної служби). Більше того, в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься лише інформація про право власності на нерухоме майно, зареєстровано після 2013 року.

Вказану інформацію громадяни можуть отримати шляхом звернення до ЦНАПу або нотаріуса. В будь-якому разі, втрачені або пошкоджені документи підлягають відновленню, всі відповідні органи працюють задля цього кожен день.

Херсон після теракту на Каховській ГЕС. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

— А як отримати допомогу, якщо власник житла евакуювався за кордон?

— Якщо власник житла перебуває за межами країни, він може надати нотаріально засвідчену довіреність особі, якій він довіряє, і особа від його імені може подавати необхідні документи щодо отримання допомоги безпосередньо, що стосується пошкодженого житла.

— Загалом, чи є плани збільшення суми компенсації, що буде краще відповідати реальним витратам мешканців?

— Наразі це питання опрацьовується, команда працює над можливими варіантами. За наявності такої можливості повідомимо додатково.

* Станом на 17 червня поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. На території населених пунктів, де зійшла вода, працюють розміновувачі. На жаль, під завалами знаходять тіла загиблих.

Лише на деокупованій Херсонщині через підтоплення загинули щонайменше 18 осіб. Водночас, найважча ситуація залишається на окупованому лівому березі. Припускається, що тільки в Олешках втрати можуть становити понад 500 осіб. Влада Херсонщини вже підтвердила загибель 11 людей в цьому населеному пункті. В основному люди гинули через відмову окупантів в евакуації тим, хто не мав російського паспорта.

** А поки влада вирішує, як спростити процес надання фінансової допомоги та збільшити суму виплати, сайт "Телеграф" буде пильно стежити за тим, що відбувається в постраждалому регіоні, й активно реагувати на зловживання або чергові невиправдані "хотілки" чиновників.