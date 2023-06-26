У Мін’юсті зарплати у сотні тисяч гривень? Журналіст виклав фото документів

Під час війни в країні чиновники отримують космічну зарплату

Поки в Україні думали, чи повертати виплати військовослужбовцям на фронті, у Міністерстві юстиції України чиновники отримували заробітну плату у розмірі понад 200 тисяч гривень. Йдеться про заступників директорів.

Відповідний документ на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст, засновник каналу "Свободный" Влад Сидоренко.

За його словами, документ йому передав співрозмовник із Мін’юсту. У ньому зазначено, що директор Департаменту виконавчої служби у квітні поточного року отримав заробітну плату у розмірі 430 тисяч гривень.

"А ви, жалюгідний народ, людишки — терпіть. І надбавка військовим, ви чого там, з глузду з’їхали? У країні війна, грошей немає!", — пише Сидоренко.

До того ж зазначається, що заступник директора Департаменту виконавчої служби отримав понад 197 тисяч гривень. А у квітні його зарплата зросла до 240 тисяч гривень, з урахуванням надбавок та премій.

Водночас заступнику директора Департаменту — начальнику Управління контролю за діяльністю виконавчої служби у березні 2023 року було нараховано зарплату у розмірі 192 тисячі гривень, а вже у квітні — понад 230 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого минулого року в Україні була найвища зарплата. У топ-5 потрапили: водій-міжнародник, менеджер з продажу, лікар-стоматолог та інші.