"Треба запобіжник від демпінгу зарплатні": економіст підказав, як державі повертати українців з-за кордону

Пожвавлення на ринку праці дійсно почнеться і його перспективи цілком позитивні, вважає експерт

Після перемоги українцям потрібно буде працювати на відбудову своєї держави та відновлення економіки. А отже треба біженців, які знайшли прихисток в європейських країнах, повернути додому. Для цього потрібні гідні умови праці та висока заробітна плата.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів заслужений економіст України Олексій Плотніков.

Експерт вважає, що українці, котрі виїхали за кордон під час війни і знайшли роботу в Польщі, Чехії, Угорщині, у більшості своїй не повертатимуться на Батьківщину, мотивуючись виключно патріотичними почуттями.

За його словами, роботодавцям, зацікавленим у висококваліфікованих кадрах, слід зрозуміти, що пожвавлення ринку праці має проявлятися не лише у кількості вакансій, а й в гідних умовах роботи.

Як стверджує економіст, розбірливість українців може стати свого роду запобіжником від демпінгу зарплатні.

"Пожвавлення на ринку праці дійсно почнеться і його перспективи цілком позитивні. Водночас, навряд чи ці робочі місця та умови праці будуть більш привабливими, аніж у країнах Центральної та Східної Європи. Зростання заробітної плати найближчим часом очікувати не варто, адже торік інфляція становила 30%, а цього року складе 25%, що виключає можливість покращення показників", – зазначає економіст.

Більше за темою щодо післявоєнної перспективи ринку праці в Україні читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Повоєнний ринок праці. Чи чекати українцям нові робочі місця та підвищення зарплат"

Нагадаємо про те, що ринок праці в Україні наздоганяє за показником травень 2021-го та навіть січень 2022 року. За результатами травня 2023-го компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало понад 9%. А червень може стати місяцем, коли буде встановлено новий рекорд. За даними системи управління наймом Work.ua, особливе зростання кількості вакансій спостерігається особливо у прифронтових областях та регіонах на заході України.