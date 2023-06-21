"Вакансій буде вдосталь": HR-спеціаліст пояснила, які професії знадобляться в Україні після війни

Фахівець з підбору кадрів прогнозує збереження великого попиту на спеціалістів у сфері IT та будівельників

Після завершення війни Україна потребуватиме швидкого відновлення. А для цього знадобиться велика кількість робочої сили. Проте сам факт наявності роботи не гарантує ані працевлаштування усім категоріям громадян, ані зарплат, які могли б конкурувати з європейськими.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла HR-спеціаліст Оксана Підгорна.

За її словами, по завершенні бойових дій українські міста потребуватимуть відбудови, що забезпечить робочими місцями архітекторів, дизайнерів ландшафтного дизайну, прорабів, будівельників, монтажників, малярів і столярів.

Фахівець з підбору кадрів також прогнозує збереження великого попиту на спеціалістів у сфері IT.

"Цифровізація держави, яка розпочалася ще до війни, набиратиме обертів, тому буде потреба у айтівцях, які впроваджуватимуть нові технології та обслуговуватимуть цю сферу. Проблема може виникнути з тим, що наші кадри прагнуть реалізовуватися за кордоном, де на них теж є попит, адже порівняно з місцевими спеціалістами, вони претендують на нижчу зарплатню, а кваліфікацією не поступаються. Проте навіть "низькі" оклади там є відчутно вищими за пропозиції на українському ринку. Такий взаємовигідний обмін майже не залишає нам шансів утримати ці кадри в країні. Навіть, якщо вони залишаються тут, то працюють у дистанційному режимі на іноземні компанії", – пояснює Оксана Підгорна.

Вона також наголосила, що не варто забувати про "соціальне відновлення". Адже, після завершення війни в Україні, каже спеціаліст, з'явиться гостра потреба у висококваліфікованих реабілітологах та психологах.

Окрім цього, щойно "оживе" ринок нерухомості, затребуваними стануть ріелтори — вимушені переселенці почнуть повертатися до міст, де їм потрібно буде заново шукати й винаймати житло або реалізувати відтерміновані через війну плани з придбання власної домівки.

"Вакансій в деяких сферах дійсно буде вдосталь, проте решта бізнесу потребуватиме більше часу для відновлення довоєнних показників, перш ніж почне розширюватися, набирати працівників та підвищувати зарплати", – зазначає експерт.

Більше за темою щодо післявоєнної перспективи ринку праці в Україні читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Повоєнний ринок праці. Чи чекати українцям нові робочі місця та підвищення зарплат"

Нагадаємо про те, що ринок праці в Україні наздоганяє за показником травень 2021-го та навіть січень 2022 року. За результатами травня 2023-го компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало понад 9%. А червень може стати місяцем, коли буде встановлено новий рекорд. За даними системи управління наймом Work.ua, особливе зростання кількості вакансій спостерігається особливо у прифронтових областях та регіонах на заході України.