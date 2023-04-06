Ринок праці зростає, а з ним і зарплатня: в якому регіоні України найпростіше знайти роботу

Усього за місяць середня заробітна плата в Україні знову зросла

Ринок праці пожвавився. За підсумками березня кількість вакансій порівняно з лютим зросла на 14% і склала понад 75 тисяч. Це 75% від загальної кількості вакансій, які були на ринку до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Крім того, зріс рівень зарплат.

Такі дані наводить сервіс пошуку роботи Work.ua.

За даними сервісу найбільше вакансій на ринку праці припадає на Київську область — 22 787 вакансій (+14% до лютого), Львівську — 7 525 (+9%), Дніпропетровську — 7 158 (+12%), Одеську — 5 461 ( +22%), Івано-Франківську області – 2 429 вакансій (+21%).

Області в яких найбільше роботи Джерело — Work.ua

При цьому найшвидше відновлюється сегмент "Готельно-ресторанного бізнесу, туризму" — 7 220 вакансій (+29% до лютого), а найпопулярніша посада в цій категорії – бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%).

Конкуренція, тобто дисбаланс між пропозицією та попитом на роботу, також падає, зараз вона на 14% нижча ніж у лютому, і в 4 рази нижча, ніж у березні 2022 року. Найвища конкуренція спостерігається у Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча – у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Окрім того, зросла середня зарплатня. Якщо в лютому вона становила по Україні 15 500 гривень, то тепер це 16 000 гривень.

Де зарплати зростають найшвидше

А топ-7 найвищих зарплат, які пропонують спеціалістам (не сфери IT) на посадах, що не керівними, виглядає так:

52 500 грн медіабайєру;

40 000 грн водію-міжнароднику;

32 500 грн. бізнес-аналітику;

30 000 грн арматурнику, рихтувальнику, ріелтору;

27 750 грн вебдизайнеру, автоелектрику, дизелісту, інженеру за гарантією;

26 000 грн категорійному менеджеру;

25 000 грн 3D-візуалізатору, автомеханіку, виконробу, висотнику, дизайнеру інтер’єру, зубному техніку, менеджеру з розвитку, менеджеру ЗЕД, менеджеру операційної діяльності, менеджеру проектів, програмісту ЧПУ, фахівця з каменеобробки, фінансового аналітика.

Найнижчі ж зарплати пропонують прибиральникам (8 000 грн.), посудомийникам (9 000 грн.) та санітарам (9 000 грн.). Хоча і тут відзначилося зростання зарплат у березні (+500 грн. до лютого).

Як писав "Телеграф", на сучасному українському ринку праці можна знайти роботу і за 120 тисяч гривень заробітної плати на місяць, правда зі специфічними навичками та небагатьом.