Де і яку роботу найкраще шукати в Україні: топ-5 професій на ринку праці

Роботу українцям найкраще шукати у західних регіонах

Сьогодні в Україні найбільше на роботу потрібні представники сфери послуг, проте роботодавці платять їм вкрай мізерно – в середньому 11 тисяч гривень, що майже в півтора рази менше від середньої заробітної плати по країні.

Як свідчать дані аналітики сервісу OLX Робота, за три останні місяці роботодавці розмістили близько 176 тисяч вакансій, на які надійшло більше 1 млн відгуків претендентів.

Що шукають українці?

За останні три місяці громадяни найчастіше відгукувалися на вакансії у наступних категоріях:

Логістика/Склад/Доставка;

Роздрібна торгівля/Продаж/Закупівлі;

Виробництво/Робочі спеціальності;

Готельно-ресторанний бізнес/Туризм;

Будівництво/Облицювальні роботи.

У категорії "Логістика/Склад/Доставка " найбільший інтерес українців викликали вакансії водія із зарплатою в середньому 24 тис. грн, вантажника — 12 тис. грн та кур’єра, якому роботодавці готові платити 15 тис. грн на місяць.

У категорії "Продажі" найбільша конкуренція на вакансії продавця із зарплатою в середньому 12 тис. грн., менеджера з продажу — 19 тис. грн., та менеджера з роботи з клієнтами — 21 тис. грн.

А ось у сфері "Виробництво/Робочі спеціальності" найбільший попит серед претендентів на швачки. За таку роботу роботодавці готові платити 15,5 тис. гривень. Також не менше відгукуються на вакансії пакувальника та різноробочого: на таких позиціях можна заробляти в середньому 12 тис. гривень щомісяця.

Що пропонують роботодавці

На щастя, для українців, які шукають роботу, пропозицію роботодавців багато в чому збігаються з бажаннями кандидатів на трудове місце. Щоправда, зарплати топ-1 у списку найпопулярніших професій – продавців, вкрай низькі, лише 11 тисяч гривень.

На сьогоднішній день на платформі OLX можна знайти понад 42 тисячі актуальних пропозицій роботи з різних категорій, і найбільше вакансій припадає на Київську область.

При цьому найвищі зарплати роботодавці пропонували у Тернопільській області – у середньому 21 тис. грн., у Хмельницькій та Рівненській – по 20 тисяч.

Найнижча конкуренція на робоче місце в Закарпатській та Тернопільській областях за цілком пристойних середніх зарплат у:

водіїв – 28 тис. гривень;

продавців – 16 тис. гривень;

різноробочих – 17,5 тис. гривень;

торгових представників – 24 тис. гривень.

Щоправда, кухарям роботодавці готові платити лише 17 тис. гривень.

Запропонована в західних регіонах зарплата дещо вища за середню по Україні, яка нещодавно навіть зросла, щоправда, незначно.