Где и какую работу лучше всего искать в Украине: топ-5 профессий на рынке труда
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Работу украинцам лучше всего искать в западных регионах
Сегодня в Украине больше всего на работу требуются представители сферы услуг, однако работодатели платят им крайне скудно – в среднем 11 тысяч гривен, что почти в полтора раза меньше средней заработной платы по стране.
Как свидетельствуют данные аналитики сервиса OLX Работа, за три последних месяца работодатели разместили около 176 тысяч вакансий, на которые последовали более 1 млн отзывов соискателей.
Что ищут украинцы?
За последние три месяца граждане чаще всего отзывались на вакансии в следующих категориях:
- Логистика / Склад / Доставка;
- Розничная торговля / Продажа / Закупки;
- Производство / Рабочие специальности;
- Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм;
- Строительство / Облицовочные работы.
В категории "Логистика / Склад / Доставка" самый большой интерес украинцев вызывали вакансии водителя с зарплатой в среднем 24 тыс. грн, грузчика — 12 тыс. грн и курьера, которому работодатели готовы платить 15 тыс. грн в месяц.
В категории "Продажи" самая большая конкуренция на вакансии продавца с зарплатой в среднем 12 тыс. грн, менеджера по продажам — 19 тыс. грн, и менеджера по работе с клиентами — 21 тыс. грн.
А вот в сфере "Производство / Рабочие специальности" самый большой спрос среди соискателей швей. За такую работу работодатели готовы платить 15,5 тыс. гривен. Также не меньше отзываются на вакансии упаковщика и разнорабочего: на таких позициях можно зарабатывать в среднем 12 тыс. гривен ежемесячно.
Что предлагают работодатели
К счастью для украинцев, которые ищут работу, предложение работодателей во многом совпадают с желаниями кандидатов на трудовое место. Правда, зарплаты топ-1 в списке самых востребованных профессий – продавцов, крайне низки, всего 11 тысяч гривен.
На сегодняшний день на платформе OLX можно найти более 42 тысяч актуальных предложений работы по разным категориям, и больше всего вакансий приходится на Киевскую область.
При этом самые высокие зарплаты работодатели предлагали в Тернопольской области – в среднем 21 тыс. грн, в Хмельницкой и Ровенской – по 20 тысяч.
Самая низкая конкуренция на рабочее место в Закарпатской и Тернопольской областях при вполне приличных средних зарплатах у:
- водителей — 28 тыс. гривен;
- продавцов — 16 тыс. гривен;
- разнорабочих — 17,5 тыс. гривен;
- торговых представителей — 24 тыс. гривен.
- Правда, поварам работодатели готовы платить всего 17 тыс. гривен.
Предлагаемая в западных регионах зарплата несколько выше средней по Украине, которая недавно даже выросла, правда, незначительно.