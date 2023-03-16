Где и какую работу лучше всего искать в Украине: топ-5 профессий на рынке труда

Работу украинцам лучше всего искать в западных регионах

Сегодня в Украине больше всего на работу требуются представители сферы услуг, однако работодатели платят им крайне скудно – в среднем 11 тысяч гривен, что почти в полтора раза меньше средней заработной платы по стране.

Как свидетельствуют данные аналитики сервиса OLX Работа, за три последних месяца работодатели разместили около 176 тысяч вакансий, на которые последовали более 1 млн отзывов соискателей.

Что ищут украинцы?

За последние три месяца граждане чаще всего отзывались на вакансии в следующих категориях:

Логистика / Склад / Доставка;

Розничная торговля / Продажа / Закупки;

Производство / Рабочие специальности;

Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм;

Строительство / Облицовочные работы.

В категории "Логистика / Склад / Доставка" самый большой интерес украинцев вызывали вакансии водителя с зарплатой в среднем 24 тыс. грн, грузчика — 12 тыс. грн и курьера, которому работодатели готовы платить 15 тыс. грн в месяц.

В категории "Продажи" самая большая конкуренция на вакансии продавца с зарплатой в среднем 12 тыс. грн, менеджера по продажам — 19 тыс. грн, и менеджера по работе с клиентами — 21 тыс. грн.

А вот в сфере "Производство / Рабочие специальности" самый большой спрос среди соискателей швей. За такую ​​работу работодатели готовы платить 15,5 тыс. гривен. Также не меньше отзываются на вакансии упаковщика и разнорабочего: на таких позициях можно зарабатывать в среднем 12 тыс. гривен ежемесячно.

Что предлагают работодатели

К счастью для украинцев, которые ищут работу, предложение работодателей во многом совпадают с желаниями кандидатов на трудовое место. Правда, зарплаты топ-1 в списке самых востребованных профессий – продавцов, крайне низки, всего 11 тысяч гривен.

На сегодняшний день на платформе OLX можно найти более 42 тысяч актуальных предложений работы по разным категориям, и больше всего вакансий приходится на Киевскую область.

При этом самые высокие зарплаты работодатели предлагали в Тернопольской области – в среднем 21 тыс. грн, в Хмельницкой и Ровенской – по 20 тысяч.

Самая низкая конкуренция на рабочее место в Закарпатской и Тернопольской областях при вполне приличных средних зарплатах у:

водителей — 28 тыс. гривен;

продавцов — 16 тыс. гривен;

разнорабочих — 17,5 тыс. гривен;

торговых представителей — 24 тыс. гривен.

Правда, поварам работодатели готовы платить всего 17 тыс. гривен.

Предлагаемая в западных регионах зарплата несколько выше средней по Украине, которая недавно даже выросла, правда, незначительно.