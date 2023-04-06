Рынок труда растет, а с ним и зарплата: в каком регионе Украины проще всего найти работу

Всего за месяц средняя заработная плата в Украине снова выросла

Рынок труда оживился. По итогам марта число вакансий, в сравнении с февралем, выросло на 14% и составило более 75 тысяч. Это — 75% от общего количества вакансий, которые были на рынке до полномасштабного российского вторжения в Украину. Кроме того, вырос и уровень зарплат.

Такие данные приводит сервис по поиску работы Work.ua.

По данным сервиса больше всего вакансий на рынке труда приходятся на Киевскую область — 22 787 вакансий (+14% к февралю), Львовскую — 7 525 (+9%), Днепропетровскую — 7 158 (+12%), Одесскую — 5 461 (+22%), Ивано-Франковскую области — 2 429 вакансий (+21%).

Области в которых больше всего работы Источник - Work.ua

При этом быстрее всего восстанавливается сегмент "Гостинично-ресторанного бизнеса, туризма" — 7 220 вакансий (+29% к февралю) а самая востребованная должность в этой категории – бармен, 1 370 предложений работы (+40%).

Конкуренция, то есть дисбаланс между предложением и спросом на работу, также падает, сейчас она на 14% ниже чем в феврале, и в 4 раза ниже, чем в марте 2022 года. Самая высокая конкуренция наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая – в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Кроме того, выросла средняя зарплата. Если в феврале она составляла по Украине 15 500 гривен, то теперь это 16 000 гривен.

Где зарплаты растут быстрее всего

А топ-7 самых высоких зарплат, которые предлагают специалистам (не сферы IT) на не руководящих должностях выглядит так:

52 500 грн медиабайеру;

40 000 грн водителю-международнику;

32 500 грн бизнес-аналитику;

30 000 грн арматурщику, рихтовщику, риелтору;

27 750 грн вебдизайнеру, автоэлектрику, дизелисту, инженеру по гарантии;

26 000 грн категорийному менеджеру;

25 000 грн 3D-визуализатору, автомеханику, прорабу, высотнику, дизайнеру интерьера, зубному технику, менеджеру по развитию, менеджеру ВЭД, менеджеру операционной деятельности, менеджеру проектов, программисту ЧПУ, специалисту по камнеобработке, финансовому аналитику.

Самые низкие же зарплаты предлагают уборщикам (8 000 грн.), посудомоечникам (9 000 грн.) и санитарам (9 000 грн.). Хотя и здесь отметился рост зарплат в марте (+500 грн. к февралю).

Как писал "Телеграф", на современном украинском рынке труда можно найти работу и за 120 тысяч гривен заработной платы в месяц, правда со специфическими навыками и очень немногим.