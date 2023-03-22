Зарплата в 120 тысяч гривен: что украинцам надо уметь для этого

За дополнительные умения работодатели готовы платить более 100 тысяч гривен, но лишь немногим

До 120 тысяч гривен в месяц – такую зарплату может получать project manager в Украине, знающий, как работать с искусственным интеллектом ChatGPT. Некоторые работодатели рассматривают знание сервиса, появившегося в Украине 18 февраля, как преимущество и даже необходимое условие для приема на работу.

Такую статистику приводят аналитики сервиса поиска работы Work.ua, поясняя, что искусственный интеллект пока работу не забирает и без людей не работает, однако уже помогает зарабатывать.

Так, со знанием ChatGPT работодатели ищут такие вакансии со следующими зарплатами:

project manager, зарплата в 80-120 тыс. грн — знание ChatGPT будет преимуществом; директор по маркетингу, 40-80 тыс. грн – должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ; SEO-специалист, 35 тыс. грн – плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT. clients recruiter, 15-45 тыс. грн — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT как профессиональный инструмент для работы; community manager, SMM, 28 тыс. грн – написание контента с помощью ChatGPT; copywriter, 25-30 тыс. грн — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов; контент-менеджер, 26-28 тыс. грн — SEO-оптимизация карточки товара с помощью ChatGPT; lead generation manager, 9 000-17 000 грн — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; advanced english level в переписке или при использовании ИИ — ChatGPT; Python developer – ищут strong middle Python-разработчика для back-end интеграции с ChatGPT и подобными сервисами.

Впрочем, общее число подобных вакансий на Work.ua пока крайне ограниченна – всего 16 вакансий.

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