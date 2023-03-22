Зарплата у 120 тисяч гривень: що українцям треба вміти для цього

За додаткові вміння роботодавці готові платити понад 100 тисяч гривень, але небагатьом

До 120 тисяч гривень на місяць – таку зарплату може отримувати project manager в Україні, який знає, як працювати зі штучним інтелектом ChatGPT. Деякі роботодавці розглядають знання сервісу, що з’явився в Україні 18 лютого, як перевагу і навіть необхідну умову для прийому на роботу.

Таку статистику наводять аналітики сервісу пошуку роботи Work.ua, пояснюючи, що штучний інтелект поки що роботу не забирає і без людей не працює, проте вже допомагає заробляти.

Так, зі знанням ChatGPT роботодавці шукають такі вакансії із наступними зарплатами:

project manager, зарплата в 80-120 тис. грн — знання ChatGPT буде перевагою; директор з маркетингу, 40-80 тис. грн. – повинен використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ІІ; SEO-фахівець, 35 тис. грн — плюсом буде робота з сервісами оптимізації контенту з ChatGPT. clients recruiter, 15-45 тис. грн – надають кандидату передплату на ChatGPT як професійний інструмент для роботи; community manager, SMM, 28 тис. грн – написання контенту за допомогою ChatGPT; copywriter, 25-30 тис. грн — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів; контент-менеджер, 26-28 тис. грн — SEO-оптимізація картки товару за допомогою ChatGPT; lead generation manager, 9 000-17 000 грн — обов’язки формування cover letter, у тому числі за допомогою ChatGPT; advanced english level у листуванні або при використанні ІІ — ChatGPT; Python developer – шукають strong middle Python-розробника для back-end інтеграції з ChatGPT та подібними сервісами.

Втім, загальна кількість подібних вакансій на Work.ua поки що вкрай обмежена — всього 16 вакансій.

Раніше "Телеграф" писав які професії в Україні сьогодні є найбільш затребуваними.