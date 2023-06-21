"Вакансий будет достаточно": HR-специалист объяснила, какие профессии будут востребованы в Украине после войны

Специалист по подбору кадров прогнозирует сохранение большого спроса на специалистов в сфере IT и строителей

После войны страна будет нуждаться в быстром восстановлении. А для этого понадобится большое количество рабочей силы. Однако сам факт наличия работы не гарантирует ни трудоустройство всем категориям граждан, ни зарплат, которые могли бы конкурировать с европейскими.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала HR-специалист Оксана Подгорная.

По ее словам, после завершения боевых действий украинские города будут нуждаться в восстановлении, что обеспечит рабочими местами архитекторов, дизайнеров ландшафтного дизайна, прорабов, строителей, монтажников, маляров и столяров.

Специалист по подбору кадров прогнозирует сохранение большого спроса на специалистов в сфере IT.

"Цифровизация государства, которая началась еще до войны, будет набирать обороты, поэтому будет потребность в айтишниках, которые будут внедрять новые технологии и обслуживать эту сферу. Проблема может возникнуть с тем, что наши кадры стремятся реализовываться за границей, где на них тоже есть спрос, ведь по сравнению с местными специалистами, они претендуют на более низкую зарплату, а квалификацией не уступают, однако даже "низкие" оклады там ощутимо выше предложений на украинском рынке. Такой взаимовыгодный обмен почти не оставляет нам шансов удержать эти кадры в стране. Даже если они остаются здесь, то работают в дистанционном режиме на иностранные компании", – объясняет Оксана Подгорная.

Она также подчеркнула, что не стоит забывать о "социальном восстановлении". Ведь после завершения войны в Украине, говорит специалист, появится острая потребность в высококвалифицированных реабилитологах и психологах.

Кроме этого, как только "оживет" рынок недвижимости, востребованными станут риэлторы — вынужденные переселенцы начнут возвращаться в города, где им нужно будет заново искать и снимать жилье или реализовать отсроченные в результате планы по приобретению собственного дома.

"Вакансий в некоторых сферах действительно будет достаточно, однако остальной бизнес потребует больше времени для восстановления довоенных показателей, прежде чем начнет расширяться, набирать работников и повышать зарплаты", — отмечает эксперт.

Больше по теме о послевоенной перспективе рынка труда в Украине читайте на сайте " Телеграф " в статье: "Послевоенный рынок труда. Ждать ли украинцам новые рабочие места и повышение зарплат"

Напомним, что рынок труда в Украине догоняет по показателю май 2021-го и даже январь 2022 года. По результатам мая 2023-го компании разместили 90 023 вакансии — рост составил более 9%. А июнь может стать месяцем, когда будет установлен новый рекорд. По данным системы управления наемом Work.ua, особый рост количества вакансий наблюдается особенно в прифронтовых областях и регионах на западе Украины.