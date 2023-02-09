Рынок труда во время войны и после: какие профессии востребованы в Украине и чего ждать

Эксперт назвала список вакансий, которые сейчас пользуются большой популярностью

Полномасштабная война значительно изменила ситуацию на рынке труда в Украине. На эту тему "Телеграф" пообщался с несколькими украинскими HR-специалистами и разобрался, какие в нашей стране на сегодняшний день профессии являются самыми востребованными и чего стоит ожидать после завершения войны.

Так, основательница рекрутингового агентства A-HR Анна Васюхно рассказала о запросах на поиск сотрудников, с которыми работодатели обращались в ее рекрутинговую компанию за год полномасштабной войны в Украине.

"За год войны мы отмечали спрос на опытных IT-специалистов, инженеров, медперсонал, фармацевтов, административный персонал, психологов, финансистов, специалистов по безопасности, менеджеров по продажам, маркетологов", — сказала Васюхно.

В то же время HR-директор Novus Юлия Назарец отмечает, что после завершения войны в Украине нашей стране придется столкнуться со значительной проблемой.

"В таких бизнесах, как наш — ритейл, есть потребность в физической мужской работе, поэтому уже сегодня для нас есть определенный "красный флажок" — нужно думать, что делать. Объективно мужчины будут идти в другие специализации — на восстановление, в военное дело и т. д. И нам уже сегодня следует думать, как адаптировать работу к новым условиям. О потребности армии в мужчинах и в дальнейшем сомнения нет, потому что с таким соседом нам никуда не деться от пути Израиля", — подчеркнула эксперт.

Полный текст читайте в нашей статье: К формату "5 дней в офисе" никто не вернется: как изменился рынок труда в Украине во время войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменились вакансии для украинцев после начала проблем с энергосистемой из-за ракетных ударо в стране.