Ринок праці під час війни та після: які професії затребувані в Україні та чого чекати

Експерт назвала список вакансій, які зараз користуються великою популярністю

Повномасштабна війна значно змінила ситуацію на ринку праці в Україні. На цю тему "Телеграф" поспілкувався з кількома українськими HR-фахівцями та розібрався, які в нашій країні на сьогодні професії є найбільш затребуваними та чого варто очікувати після завершення війни.

Так, засновниця рекрутингової агенції A-HR Ганна Васюхно розповіла про запити на пошук співробітників, з якими роботодавці зверталися до її рекрутингової компанії за рік повномасштабної війни в Україні.

"За рік війни ми відзначали попит на досвідчених IT-фахівців, інженерів, медперсоналу, фармацевтів, адміністративного персоналу, психологів, фінансистів, фахівців з безпеки, менеджерів з продажу, маркетологів", — сказала Васюхно.

Водночас HR-директор Novus Юлія Назарець зазначає, що після завершення війни в Україні нашій країні доведеться мати справу зі значною проблемою.

"У таких бізнесах, як наш — ритейл, є потреба у фізичній чоловічій роботі, тому вже сьогодні для нас є певний "червоний прапорець" — треба думати, що робити. Об’єктивно чоловіки йтимуть в інші спеціалізації — на відновлення, у військову справу і т.д. І нам уже сьогодні слід думати, як адаптувати роботу до нових умов. Про потребу армії в чоловіках і надалі сумніви немає, тому що з таким сусідом нам нікуди не подітися від шляху Ізраїлю", — наголосила експерт.

Повний текст читайте у нашій статті: До формату "5 днів в офісі" ніхто не повернеться: як змінився ринок праці в Україні під час війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінилися вакансії для українців після початку проблем з енергосистемою через ракетні удари в країні.