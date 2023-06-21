Послевоенный рынок труда. Ждать ли украинцам новые рабочие места и повышение зарплат

Правительству следует разрабатывать стратегию по возвращению кадров из-за границы уже сейчас

С началом полномасштабного вторжения рф миллионы украинцев потеряли буквально все: дома, бизнес, работу и даже возможность оставаться в родных городах. После войны украинским беженцам, которые сейчас проживают в странах ЕС, придется принимать решения — возвращаться на Родину и начинать жизнь с чистого листа или продолжать обживаться на чужбине. Одним из ключевых аспектов в этом вопросе станет наличие хорошо оплачиваемой работы.

"Телеграф" обратился к экспертам рынка труда, чтобы разобраться: стоит ли украинцам ожидать новых рабочих мест и достойной зарплаты после нашей победы в войне.

Вакансий будет достаточно, но не для всех

Послевоенное восстановление страны потребует большого количества рабочей силы, однако сам факт наличия работы не гарантирует ни трудоустройство всем категориям граждан, ни зарплат, которые могли бы конкурировать с европейскими.

По словам HR-специалиста Оксаны Подгорной, по завершении боевых действий украинские города будут нуждаться в восстановлении, что обеспечит рабочими местами архитекторов, дизайнеров ландшафтного дизайна, прорабов, строителей, монтажников, маляров и столяров. Специалист по подбору кадров прогнозирует сохранение большого спроса на специалистов в сфере IT.

"Цифровизация государства, которая началась еще до войны, будет набирать обороты, поэтому будет потребность в айтишниках, которые будут внедрять новые технологии и обслуживать эту сферу. Проблема может возникнуть с тем, что наши кадры стремятся реализовываться за границей, где на них тоже есть спрос, ведь по сравнению с местными специалистами, они претендуют на более низкую зарплату, а квалификацией не уступают, однако даже "низкие" оклады там ощутимо выше предложений на украинском рынке. Такой взаимовыгодный обмен почти не оставляет нам шансов удержать эти кадры в стране. Даже если они остаются здесь, работают в дистанционном режиме на иностранные компании", — объясняет Оксана Подгорная в комментарии "Телеграфу".

Также не следует забывать о "социальном восстановлении", говорит HR. По ее словам, после войны в Украине появится острая потребность в высококвалифицированных реабилитологах и психологах.

Как только "оживет" рынок недвижимости, востребованными станут риэлторы — вынужденные переселенцы начнут возвращаться в города, где им нужно будет заново искать и снимать жилье или реализовать отсроченные из-за войны планы по приобретению собственного дома.

"Вакансий в некоторых сферах действительно будет достаточно, однако остальной бизнес потребует больше времени для восстановления довоенных показателей, прежде чем начнет расширяться, набирать работников и повышать зарплаты", — отмечает эксперт.

Инвесторы есть, а равенства с Европой – нет

Серьезные надежды в вопросе послевоенного восстановления государства украинское правительство возлагает на иностранных инвесторов. Предполагается, что выход европейских компаний на украинский рынок внесет немалый вклад в возрождение экономики и создаст новые рабочие места.

Безусловно, после войны Украина станет более привлекательной для развития бизнеса, говорит заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Повсеместное восстановление жилья, инфраструктуры, предприятий и заводов сделает нашу страну перспективной для открытия филиалов международных компаний.

"Оживление на рынке труда действительно начнется и его перспективы вполне положительные. В то же время, вряд ли эти рабочие места и условия труда будут более привлекательными, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Роста заработной платы в ближайшее время ожидать не стоит, ведь в прошлом году инфляция составила 30%, а в текущем году составит 25%, что исключает возможность улучшения показателей", – отмечает экономист в комментарии "Телеграфу".

Украинцы, выехавшие за границу во время войны и нашедшие работу в Польше, Чехии, Венгрии, в большинстве своем не будут возвращаться на Родину, мотивируясь исключительно патриотическими чувствами, считает Алексей Плотников. Работодателям, заинтересованным в высококвалифицированных кадрах, следует понять, что оживление рынка труда должно проявляться не только в количестве вакансий, но и в достойных условиях работы. По словам экономиста, разборчивость украинцев может стать своего рода предохранителем от демпинга зарплаты.

Без системного подхода восстанавливать Украину будет некому

Важную роль в обновлении рынка труда сыграет участие государства. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса путем льготного кредитования, внедрение квот на инклюзивные рабочие места, налоговые каникулы для предпринимателей на период послевоенного восстановления – все это могло бы вдохнуть жизнь в подкошенный войной рынок труда и заложить фундамент для возрождения экономики в целом.

Несмотря на то, что в правительстве активно продвигают тезисы о стремительном послевоенном восстановлении и декларируют намерения вернуть из-за границы больше украинских работников, чем выехало за время войны, реальных действий в этом направлении не наблюдается, отмечает экс-министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко.

Более того, чиновники декларируют намерения объявить беглецов от войны преступниками задним числом и наказать по их возвращении на Родину, а инициативы в трудовом законодательстве становятся все более дискриминационными для работников, предоставляя при этом сверхвозможности работодателям, говорит эксперт.

"По моим данным, около 50% трудоспособных граждан, проживающих сейчас в Украине, намерены выехать за границу по завершению войны. Их останавливают только закрытые границы, понимаете? Как только их откроют, мы получим безумный отток граждан, которые не будут ждать, пока власть что-то придумает, поэтому нарабатывать будущий подход к запуску рынка труда нужно уже сейчас. Это должна быть система, которая обеспечит достойной работой все слои населения, в том числе уязвимые категории граждан. Пока правительство не начнет системно работать над этим, говорить о возвращении трудовых ресурсов из Европы просто глупо. Тут бы хоть удержать тех, кто еще не уехал", — говорит экс-чиновник в комментарии "Телеграфу".

Он добавил, что обеспечить послевоенное восстановление государства, экономический рост и прорыв в социальном направлении невозможно, если работать будет некому, ведь дефицит высококвалифицированных кадров наблюдается уже сейчас.