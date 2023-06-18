Украинские беженцы забывают о важной вещи: сколько детей уже забрали соцслужбы ЕС и почему

В Офисе детского омбудсмена дали совет украинским беженцам

Из-за различий в законодательствах Украины и ЕС по меньшей мере 240 детей украинских беженцев были забраны социальными службами европейских стран.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала представительница омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорту Ирина Суслова.

Она привела в пример историю, когда мама была вынуждена остаться в Украине на работе, а в эвакуацию отправила ребенка с бабушкой. Как оказалось, у бабушки не было при себе никакой доверенности на предоставление интересов, а потому не считается родственницей ребенка согласно европейского законодательства.

Также она привела пример с Италией и Францией, где согласно законодательству лица старше 65 лет не могут быть опекунами.

По словам Сусловой, это недоработки со стороны Украины, поскольку именно она должна была предупредить граждан о нюансах законодательств разных стран.

"Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы попавшие в такую ситуацию получили две вещи – правовую помощь и перевод", — отметила она.

Представитель омбудсмена отметила, что те украинцы, которые попали в подобные ситуации должны непременно обратиться в консульство или же к Офису омбудсмена.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие документы необходимо иметь украинцам, чтобы выехать с детьми за границу или отправить их туда без родителей.