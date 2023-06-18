Українські біженці забувають про важливу річ: скільки дітей уже забрали соцслужби ЄС та чому

В Офісі дитячого омбудсмена дали пораду українським біженцям

Через відмінності у законодавствах України та ЄС щонайменше 240 дітей українських біженців було забрано соціальними службами європейських країн.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповіла представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова.

Вона навела приклад історії, коли мама була змушена залишитися в Україні на роботі, а в евакуацію відправила дитину з бабусею. Як виявилося, бабуся не мала при собі жодної довіреності на надання інтересів, а тому не вважається родичкою дитини відповідно до європейського законодавства.

Також вона навела приклад з Італією та Францією, де згідно із законодавством особи віком від 65 років не можуть бути опікунами.

За словами Суслової, це недоробки з боку України, оскільки саме вона мала попередити громадян про нюанси законодавства різних країн.

"Ми працюємо зараз з міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали дві речі – правову допомогу та переклад", — зазначила вона.

Представник омбудсмена зазначила, що ті українці, які потрапили в подібні ситуації, повинні неодмінно звернутися до консульства або ж до Офісу омбудсмена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які документи необхідно мати українцям, щоби виїхати з дітьми за кордон або відправити їх туди без батьків.