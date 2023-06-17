Десятки вже вивезли, сотні на черзі: окупанти прискорили темпи депортації дітей із півдня України

Дітей хочуть відправити до Чувашії

Російські окупанти на тлі наступальних дій ЗСУ на півдні України нарощують темпи депортації українських дітей.

Як повідомив у своєму telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, загарбники хочуть насильно вивезти 300 дітей із Бердянського району до Чувашії. При цьому 48 із них, за даними російських ЗМІ, вже відвезли.

"Спочатку захопили українські території та позбавили дітей як мінімум Азовського моря (насправді — щасливого дитинства) тепер засилають малечу за 1600 км від дому вглиб росії", — написав Федоров.

За його словами, очевидно, що росіяни використовують дітей як розмінну монету та влаштували цю депортацію для того, щоб отримати нових заручників, яких силоміць утримуватимуть на території країни-агресора.

Варто зазначити, що цього ж дня кремлівський диктатор володимир путін під час зустрічі з лідерами африканських країн заявив, що окупанти "абсолютно легально" вивозили дітей цілими дитбудинками на територію росії.

"Абсолютно легально, оскільки керівники дитбудинків були їхніми законними представниками. Ми ніколи не були проти, щоб діти возз’єднувалися з їхніми сім’ями. Якщо їхні родичі оголошувалися. Жодних перешкод ніколи не було і ніколи не буде", — заявив він.

Як повідомлялося раніше, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та російського омбудсмена з прав дитини марію львову-белову. Вони підозрюються у примусовій депортації українських дітей на територію росії.