Десятки уже вывезли, сотни на очереди: оккупанты ускорили темпы депортации детей с юга Украины

Детей хотят отправить в Чувашию

Российские оккупанты на фоне наступательных действий ВСУ на юге Украины наращивают темпы депортации украинских детей.

Как сообщил в своем telegram-канале городской глава Мелитополя Иван Федоров, захватчики хотят насильно вывезти 300 детей из Бердянского района в Чувашию. При этом 48 из них, по данным российских СМИ, уже увезли.

"Сначала захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря (на самом деле — счастливого детства) теперь ссылают малышей в 1600 км от дома вглубь россии", — написал Федоров.

По его словам, очевидно, что россияне используют детей как разменную монету и устроили эту депортацию для того, чтобы получить новых заложников, которых будут силой удерживать на территории страны-агрессора.

Стоит отметить, что в этот же день кремлевский диктатор владимир путин во время встречи с лидерами африканских стран заявил будто оккупанты "абсолютно легально" вывозили детей целыми детдомами на территорию россии.

"Абсолютно легально, поскольку руководители детдомов были их законными представителями. Мы никогда не были против, чтобы дети воссоединялись с их семьями. Если их родственники объявлялись. Никаких препятствий никогда не было и никогда не будет", — заявил он.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и российского омбудсмена по правам ребенка марию львову-белову. Они подозреваются в принудительной депортации украинских детей на территорию россии.