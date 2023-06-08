Лукашенко планирует торговать украинскими детьми – в Беларусь вывезли уже сотни несовершеннолетних

Белорусская правозащититница Ольга Карач рассказала "Телеграфу" о депортированных украинцах и транзите власти в РБ

В Россию за время полномасштабного вторжения, только по официальным данным, депортировано около 20 тысяч украинских детей. Вопрос о роли Беларуси в депортации несовершеннолетних до недавнего времени почти не поднимался, однако на днях белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что в РБ вывезли около 2150 украинских детей, в том числе сирот в возрасте от 6 до 15 лет.

Весной правозащитный фонд "Наш дом" провел независимое исследование по депортации украинских детей в Беларусь. Детей с оккупированных территорий вывозят якобы на отдых в РБ, и там они попадают в так называемые военно-патриотические лагеря, где их обрабатывают пропагандой. Информация о таком "отдыхе" детей есть даже в некоторых открытых источниках, например, на страницах в государственного предприятия "Беларуськалий". Также в РБ детьми занимается благотворительный фонд им. Алексея Талая.

"Телеграф" пообщался с белорусской оппозиционеркой и главой правозащитной организации "Наш дом" Ольгой Карач, которая инициировала это расследование. По ее информации, в настоящее время в Беларуси может постоянно находиться до 300 незаконно перемещенных украинских детей, которых Лукашенко в будущем хочет обменять на снятие санкций, а сейчас — привлекать их к бесплатному труду на "Беларуськалии".

Также Ольга Карач рассказала "Телеграфу" о состоянии здоровья Лукашенко и о том, готовится ли транзит власти в Беларуси.

Белорусская оппозиционерка, глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач

"Украинских детей могут направлять в шахты, чтобы закрывать потребности в рабочей силе"

– Что вы знаете о депортированных в Беларусь украинских детях? Где они находятся?

– Мы только в марте начали исследовать этот вопрос. Пока наш отчет – это единственное, что есть.

Я думаю, что Лукашенко планирует возвращать украинских детей в обмен на снятие с себя санкций. А также, думаю, он хочет использовать их как рабочую силу. Например, чтобы они работали в шахтах — в Беларуси ведь не хватает шахтеров. Зная Лукашенко, можно говорить, что у него нет тормозов в этом плане.

Лукашенко миксует детей. К примеру, из Донецка временно вывозят семью, якобы на реабилитацию, а кого-то он оставляет надолго.

Есть несколько категорий. Первая – это дети-сироты, целые дома сирот вывозят, и тут непонятно: либо их оставляют в рф, либо везут дальше, в Беларусь.

Отдельная категория – усыновленные дети.

Третья группа – дети украинских военнослужащих.

Возможны истории, когда родители воевали за так называемые "ЛНР" и "ДНР", погибли, и их детей усыновили. Но это все равно украинские дети, граждане Украины.

Четвертая группа – те, кого вывозят на время. А потом их возвращают и рассказывают, как им там в Беларуси было хорошо. То есть используют как гибридный метод пропаганды.

Также я бы обратила внимание на еще одну категорию. Сейчас в Беларуси 25 тысяч украинских детей, которые не были насильственно перемещены. Ведь 84 тысячи украинцев, включая детей, во время войны почему-то бежали в Беларусь.

- Кто еще, кроме Лукашенко, причастен к депортации детей?

- Все структуры, которые занимаются депортацией украинских детей, стараются не светиться, кроме "Беларуськалия". Они максимально привлекают к этому внимание. И я думаю, что Лукашенко хочет использовать такую информацию для снятия санкций с этой компании. Санкции для него очень болезненны. При этом задействованы все структуры "Беларуськалия": профсоюзы, женские клубы.

В Беларуси также говорят, что хотят открыть программу предоставления жилья в общежитии и стипендии для обучения. В Беларуси, если учиться бесплатно, действует система насильственного распределения, когда государство отправляет на низкооплачиваемые работы, а ты не можешь отказаться. Я думаю, что они хотят немного поучить украинских детей и затем направлять их в шахты, чтобы закрывать потребности в рабочей силе.

Детям сейчас показывают фильмы, что они на самом деле русские, а украинцев надо убивать. Идет обработка для уничтожения культурного кода не только украинских, но и белорусских детей. Год такой работы в условиях информационного вакуума — и потом работать с этим будет очень сложно.

- По количеству детей есть какая-нибудь информация?

– Латушко говорит, что депортировано 2150 украинских детей. Это не так. Это как раз миксованные группы тех, кто с родителями, и тех, кого депортировали. По моему мнению, речь идет примерно о 300 детях, о которых Лукашенко думает, что можно их использовать для обмена. Торговля людьми для него прибыльная история, и этим он давно занимается.

В Беларуси в отношении детей достаточно жесткая политика. Недавно был инцидент, когда украинская семья выясняла что-то с полицией, и они даже не успели дойти до дома — их задержали, мужа депортировали (кажется, он был из Донецка), а ребенка забрали в детский дом.

Есть неформальная информация, что в так называемые патриотические клубы также включают украинских детей, и там кадыровцы их учат. Участвовать в этом могут и "вагнеровцы". Поступают данные о том, что ряд их представителей находится в Беларуси. Для чего – непонятно.

У Лукашенко есть профессиональные психологи, хорошо разбирающиеся в том, как человек ведет себя в замкнутом пространстве, как после пыток меняется его сознание, как управлять поведением. Это относится и к детям.

Мы сталкивались с этим в контексте детей, которых сажали за курение марихуаны. Но на самом деле это не борьба с наркотиками. Лукашенко использует их на своих тюремных предприятиях в качестве бесплатной рабочей силы.

"В Беларуси уже начался транзит власти, но есть проблема"

- Другой оппозиционер, Валерий Цепкало, недавно заявлял, что состояние Лукашенко ухудшилось. Есть ли у вас какая-либо информация о его здоровье?

– Лукашенко было очень плохо 9 мая в Москве. Затем он вернулся в Минск. И я думаю, что в возложении венков уже участвовал его двойник. А вообще, в Беларуси уже начался своего рода транзит власти. Несколько группировок борются за власть, но проблема в том, что они все пропутинские. И все они активно ездят в Москву. Лукашенко будут держать столько, сколько нужно, пока они между собой не договорятся.

Хотя я не исключаю, что он также мог и имитировать плохое состояние, потому что не исключено, что путин настаивает на участии армии Беларуси в войне. Для путина эти 30 тысяч белорусов ничего особо не изменят, но для него это важно как символ, будто братья-белорусы на одной стороне с россиянами.

- Что сейчас происходит в Беларуси? Какие настроения по поводу войны?

– Сейчас достаточно фактов, которые говорят о том, что Лукашенко готовится к вторжению. По крайней мере, долгое время готовился. Ждет удобного момента или не хочет окончательно пересекать "красные линии", мы пока не знаем.

К примеру, министерство обороны Беларуси объявляло тендер на 20 тысяч металлических жетонов. Для того чтобы, когда человека убивают, можно было его идентифицировать.

Для мирного времени такие жетоны точно не требуются. Также был тендер на мешки для трупов. Введение смертной казни за дезертирство. Государственные предприятия Лукашенко все больше выполняют заказы минобороны рф. Они производят электронные чипы для российской техники. Нет этих чипов – и российская техника не будет работать.

– Есть ли внутреннее сопротивление?

- У нас армия 48 тысяч человек, где-то три тысячи могут сбежать, а остальные? В феврале, кстати, министерство обороны разослало 43 тысячи повесток в армию. То есть они точно готовились и рассматривали вариант, что пойдут в Украину. Но в конце концов из этих 43 тысяч смогли набрать лишь 6 тысяч. Поэтому внутреннее сопротивление в Беларуси точно есть. В прошлом году было возбуждено 400 уголовных дел только за то, что люди отказались идти в армию. В Беларуси очень много пацифистов. И все они против ядерного оружия.

– И как много таких людей?

- Более 80% против ядерного оружия. И даже Генштаб против, потому что там понимают опасность, но Лукашенко хочет ядерное оружие. Он всегда обижался, что на территории Беларуси нет ядерки…

"Телеграф" и дальше будет следить за темой депортации детей в Беларусь и на территорию так называемой российской федерации.