Лукашенко планує торгувати українськими дітьми - до Білорусі вивезли вже сотні неповнолітніх

Білоруська правозахисниця Ольга Карач розповіла "Телеграфу" про депортованих українців та транзит влади в РБ

До росії за час повномасштабного вторгнення, лише за офіційними даними, депортовано близько 20 тисяч українських дітей. Питання про роль Білорусі у депортації неповнолітніх донедавна майже не підіймалося, однак днями білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що до РБ вивезли близько 2150 українських дітей, в тому числі сиріт віком від 6 до 15 років.

Навесні правозахисний фонд "Наш дім" провів незалежне дослідження щодо депортації українських дітей до Білорусі. Дітей з окупованих територій вивозять нібито на "відпочинок" до РБ, і там вони потрапляють у так звані військово-патріотичні табори, де їх обробляють пропагандою. Інформація про такий "відпочинок" дітей є навіть у деяких відкритих джерелах, наприклад, на сторінках державного підприємства "Білоруськалій". Також у РБ дітьми займається благодійний фонд ім. Олексія Талая.

"Телеграф" поспілкувався з білоруською опозиціонеркою та головою правозахисної організації "Наш дім" Ольгою Карач, яка ініціювала це дослідження. За її інформацією, наразі в Білорусі може постійно знаходитись до 300 незаконно переміщених українських дітей, яких Лукашенко у майбутньому хоче обміняти на зняття санкцій, а зараз — залучати їх до безплатної праці на "Білоруськалії".

Також Ольга Карач розповіла "Телеграфу" про стан здоров'я Лукашенка та про те, чи готується транзит влади у Білорусі.

Білоруська опозиціонерка, голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач

"Українських дітей можуть направляти в шахти, аби закривати потреби в робочій силі"

– Що ви знаєте про депортованих до Білорусі українських дітей? Де вони знаходяться?

– Ми лише в березні почали досліджувати це питання. Поки що наш звіт — це єдине, що є.

Я думаю, що Лукашенко планує повертати українських дітей в обмін на зняття з себе санкцій. І також, думаю, він хоче використати їх як робочу силу. Наприклад, аби вони працювали у шахтах — адже в Білорусі не вистачає шахтарів. Знаючи Лукашенко, можна казати, що у нього немає гальм у цьому плані.

Лукашенко міксує дітей. Наприклад, з Донецька тимчасово вивозять родину, нібито на реабілітацію, а когось він залишає надовго.

Є декілька категорій. Перша — це діти-сироти, цілі будинки сиріт вивозять, і тут незрозуміло: або їх залишають у рф, або везуть далі, в Білорусь.

Окрема категорія — всиновлені діти.

Третя група — діти українських військовослужбовців.

Можливі історії, коли батьки воювали за так звані "ЛНР" і "ДНР", загинули, і їхніх дітей всиновили. Але це ж все одно українські діти, громадяни України.

Четверта група — ті, кого вивозять на деякий час. А потім їх повертають, і вони розповідають, як їм там в Білорусі було добре. Тобто використовують як гібридний метод пропаганди.

Також, я б звернула увагу на ще одну категорію. Наразі у Білорусі 25 тисяч українських дітей, які не були насильно переміщені. Адже 84 тисячі українців, включно з дітьми, під час війни чомусь втекли до Білорусі.

- Хто ще, окрім Лукашенка, причетний до депортації дітей?

- Всі структури, які займаються депортацією українських дітей, намагаються не світитись, окрім "Білоруськалія". Вони максимально привертають до цього увагу. І я думаю, що Лукашенко хоче використовувати таку інформацію, аби зняти санкції з цієї компанії. Санкції для нього дуже болючі. При тому задіяні всі структури "Білоруськалія": профспілки, жіночі клуби.

У Білорусі також говорять, що хочуть відкрити програму з надання житла у гуртожитку та стипендії для навчання. У Білорусі, якщо навчатися безкоштовно, діє система насильницького розподілення, коли держава відправляє на низькооплачувані роботи, а ти не можеш відмовитись. Я думаю, що вони хочуть трохи навчити українських дітей і потім направляти їх в шахти, аби закривати потреби в робочій силі.

Дітям зараз показують фільми, що вони насправді росіяни, а українців треба вбивати. Йде обробка з метою знищення культурного коду не тільки українських, а й білоруських дітей. Рік такої роботи в умовах інформаційного вакууму — і потім працювати з цим буде дуже складно.

- Щодо кількості дітей є якась інформація?

- Латушко каже, що депортовано 2150 українських дітей. Це не так. Це якраз міксовані групи тих, хто з батьками, і тих, кого депортували. На мій погляд, мова йде приблизно про 300 дітей, про яких Лукашенко думає, що можна їх використовувати для обміну. Торгівля людьми для нього прибуткова історія, і цим він давно займається.

У Білорусі щодо дітей досить жорстка політика. Нещодавно був інцидент, коли українська родина щось з’ясовувала з поліцією, і вони навіть не встигли дійти до дому — їх затримали, чоловіка депортували (здається, він був з Донецьку), а дитину забрали у дитячий будинок.

Є неформальна інформація, що у так звані патріотичні клуби також включають українських дітей, і там кадирівці їх навчають. Брати участь в цьому можуть і "вагнерівці". Надходять дані, що ряд їхніх представників знаходиться у Білорусі. Для чого — незрозуміло.

У Лукашенка є професійні психологи, які добре розбираються в тому, як людина поводить себе у замкнутому просторі, як після катувань змінюється її свідомість, як управляти поведінкою. Це стосується і дітей.

Ми зіштовхувались з цим в контексті дітей, яких саджали за куріння марихуани. Але насправді це не боротьба з наркотиками. Лукашенко використовує їх на своїх тюремних підприємствах як безплатну робочу силу.

"У Білорусі вже почався транзит влади, але є проблема"

- Інший опозиціонер, Валерій Цепкало, нещодавно заявляв, що стан Лукашенка погіршився. Чи є у вас якась інформація про його здоров’я?

- Лукашенку було дуже погано 9 травня у Москві. Потім він повернувся до Мінська. І я думаю, що в покладанні вінків вже брав участь його двійник. І загалом у Білорусі вже почався свого роду транзит влади. Декілька угруповань борються за владу, але проблема в тому, що вони всі пропутінські. І вони всі активно їздять до Москви. Лукашенка будуть тримати стільки, скільки потрібно, поки вони між собою не домовляться.

Хоча я не виключаю, що він також міг й імітувати поганий стан, бо не виключено, що путін наполягає на участі армії Білорусі у війні. Для путіна ці 30 тисяч білорусів нічого особливо не змінять, але для нього це важливо як символ, нібито браття-білоруси на одному боці з росіянами.

- Що наразі відбувається у Білорусі? Які настрої щодо війни?

- Зараз достатньо фактів, які говорять про те, що Лукашенко готується до вторгнення. Принаймні, довгий час готувався. Чи він чекає зручного моменту, чи не хоче остаточно перетинати "червоні лінії", ми поки не знаємо.

Наприклад, міністерство оборони Білорусі оголошувало тендер на 20 тисяч металевих жетонів. Для того, щоб, коли людину вбивають, можна було її ідентифікувати.

Для мирного часу такі жетони точно не потрібні. Так само був тендер на мішки для трупів. Запровадження смертної кари за дезертирство. Державні підприємства Лукашенка все більше виконують замовлень міноборони рф. Вони випускають електронні чіпи для російської техніки. Немає цих чіпів — і російська техніка не буде працювати.

- Чи є внутрішній спротив?

- У нас армія 48 тисяч людей, десь три тисячі можуть втекти, а решта? У лютому, до речі, міністерство оборони розіслало 43 тисячі повісток в армію. Тобто вони точно готувались і розглядали варіант, що таки підуть в Україну. Але врешті-решт з цих 43 тисяч змогли набрати лише 6 тисяч. Тому внутрішній спротив у Білорусі точно є. Минулого року було відкрито 400 кримінальних справ лише за те, що люди відмовились йти в армію. В Білорусі дуже багато пацифістів. І всі вони проти ядерної зброї.

- І наскільки багато таких людей?

- Понад 80% проти ядерної зброї. І навіть Генштаб проти, тому що там розуміють небезпеку, але Лукашенко хоче ядерну зброю. Він завжди ображався, що на території Білорусі немає ядерки…

"Телеграф" і надалі слідкуватиме за темою депортації дітей до Білорусі та на територію так званої російської федерації.