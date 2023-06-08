"Ви — росіяни, а українців треба вбивати": правозахисниця розповіла, як дітям у Білорусі промивають мізки

Психологічній обробці піддаються не лише депортовані з України діти, а й самі білоруси

У Білорусі насильно депортованим і українським дітям, які добровільно втекли з батьками від війни, промивають мізки, знищуючи їхню національну ідентичність і культурний код.

Про це білоруська опозиціонерка та голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

"Дітям зараз показують фільми, що вони насправді росіяни, а українців треба вбивати. Йде обробка для знищення культурного коду не лише українських, а й білоруських дітей. Рік такої роботи в умовах інформаційного вакууму — і потім працювати з цим буде дуже складно", — вважає вона.

Говорячи про тих, хто ще, окрім нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка, причетний до депортації дітей з України, вона зауважила, що всі структури, які займаються депортацією українських дітей, намагаються не світитися, окрім "Білоруськалію".

"Вони максимально привертають до цього увагу. І я думаю, що Лукашенко хоче використати таку інформацію для зняття санкцій із цієї компанії. Санкції для нього дуже болючі. При цьому задіяні всі структури "Білоруськалію": профспілки, жіночі клуби", — продовжує правозахисниця.

Ще одним зі способів своєрідного залучення юних українців до трудової діяльності на посібників агресора вона вважає програму надання житла у гуртожитку та стипендії для навчання.

"У Білорусі, якщо вчитися безкоштовно, діє система насильницького розподілу, коли держава відправляє на низькооплачувані роботи, а ти не можеш відмовитися. Я думаю, що вони хочуть трохи повчити українських дітей і потім направляти їх на шахти, щоб закривати потреби у робочій силі", — підсумувала опозиціонерка.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Лукашенко планує торгувати українськими дітьми – до Білорусі вивезли вже сотні неповнолітніх".

Нагадаємо, раніше Ольга Карач розповіла, що у Лукашенка немає гальм і попередила про небезпеку для українських дітей у Білорусі.