"У Лукашенка нема гальм": опозиціонерка попередила про небезпеку для українських дітей у Білорусі

Чотири групи українських дітей виявилися дуже вразливими у країні, яка стала пособницею агресора

У Білорусі може постійно перебувати до 300 незаконно переміщених українських дітей, яких невизнаний президент Олександр Лукашенко у майбутньому хоче обміняти на зняття санкцій проти нього та його оточення, а зараз — залучати їх до безплатної праці на "Білоруськалії".

Про це білоруська опозиціонерка та голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

За її словами, правозахисники лише в березні 2023-го почали досліджувати питання депортованих до Білорусі українських дітей.

"Я думаю, що Лукашенко планує повертати українських дітей в обмін на зняття з себе санкцій. І також, думаю, він хоче використати їх як робочу силу. Наприклад, аби вони працювали у шахтах — адже в Білорусі не вистачає шахтарів. Знаючи Лукашенко, можна казати, що у нього нема гальм у цьому плані", — каже правозахисниця.

Вона розповіла, що білоруських диктатор "міксує" дітей. Наприклад, з Донецька тимчасово вивозять родину, нібито на реабілітацію, а когось він залишає надовго.

"Є декілька категорій. Перша — це діти-сироти, цілі будинки сиріт вивозять, і тут незрозуміло: або їх залишають у рф, або везуть далі, в Білорусь. Окрема категорія — всиновлені діти. Третя група — діти українських військовослужбовців. Можливі історії, коли батьки воювали за так звані "ЛНР" і "ДНР", загинули, і їхніх дітей всиновили. Але це ж все одно українські діти, громадяни України", — наполягає Ольга Карач.

Четверта група дітей — ті, кого вивозять на деякий час. А потім їх повертають, і вони розповідають, як їм там в Білорусі було добре. Тобто використовують як гібридний метод пропаганди, розповідає білоруська опозиціонерка.

"Також, я б звернула увагу на ще одну категорію. Наразі у Білорусі 25 тисяч українських дітей, які не були насильно переміщені. Адже 84 тисячі українців, включно з дітьми, під час війни чомусь втекли до Білорусі", — додала правозахисниця.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Лукашенко планує торгувати українськими дітьми — до Білорусі вивезли вже сотні неповнолітніх".

Нагадаємо, Лукашенко зробив цинічну заяву щодо України. На його думку, росіянам слід було "захопити Україну одразу після Майдану".