"У Лукашенко нет тормозов": оппозиционерка предупредила об опасности для украинских детей в Беларуси

Четыре группы украинских детей оказались очень уязвимыми в стране, ставшей пособницей агрессора

В Беларуси могут постоянно пребывать до 300 незаконно перемещенных украинских детей, которых непризнанный президент Александр Лукашенко в будущем хочет обменять на снятие санкций против него и его окружения, а сейчас намерен привлекать их к бесплатному труду на "Белоруськалие".

Об этом белорусская оппозиционерка и глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказала в интервью "Телеграфу".

По ее словам, правозащитники только в марте 2023-го начали исследовать вопросы депортированных в Беларусь украинских детей.

"Я думаю, что Лукашенко планирует возвращать украинских детей в обмен на снятие с себя санкций. И также, думаю, он хочет использовать их в качестве рабочей силы. Например, чтобы они работали в шахтах, ведь в Беларуси не хватает шахтеров. Зная Лукашенко, можно говорить, что у него нет тормозов в этом отношении", — говорит правозащитница.

Она рассказала, что белорусский диктатор "миксует" детей. К примеру, из Донецка временно вывозят семью, якобы на реабилитацию, а кого-то он оставляет надолго.

"Есть несколько категорий. Первая — это дети-сироты, целые дома сирот вывозят, и тут непонятно: либо их оставляют в рф, либо везут дальше, в Беларусь. Отдельная категория — усыновленные дети. Третья группа — дети украинских военнослужащих. Возможны истории, когда родители воевали за так называемые "ЛНР" и "ДНР", погибли, и их детей усыновили. Но это все равно украинские дети, граждане Украины", — настаивает Ольга Карач.

Четвертая группа детей – те, кого вывозят на время. А потом их возвращают и рассказывают, как им там в Беларуси было хорошо. То есть, используют в качестве гибридного метода пропаганды, рассказывает белорусская оппозиционерка.

"Также, я бы обратила внимание на еще одну категорию. Сейчас в Беларуси 25 тысяч украинских детей, которые не были насильственно перемещены. Ведь 84 тысячи украинцев, включая детей, во время войны почему-то сбежали в Беларусь", — добавила правозащитница.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Лукашенко планирует торговать украинскими детьми — в Беларусь вывезли уже сотни несовершеннолетниих".

Напомним, Лукашенко сделал циничное заявление по Украине. По его мнению, россиянам следовало "захватить Украину сразу после Майдана".