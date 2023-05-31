Пограничники лукашенко переманивают украинцев "запрещенными" методами: в ход пошел борщ (видео)

В ответ на постоянный троллинг с нашей стороны белорусы решили выдать свой ответ

На украинско-белорусской границе продолжаются нешуточные "баталии" между нашими и лукашенковскими пограничниками. В ответ на постоянный троллинг с нашей стороны белорусы решили выдать свой ответ и прибегли к серьезному, вероятно, так они считают, психологическому воздействию на украинцев — борщу.

Видео с нелепой выходкой белорусских пограничников публикуют в сети.

На кадрах с границы можно увидеть, что лукашенковские солдаты включили через громкоговорители призыв к украинцам. В нем они предлагают переходить на их сторону за вкусным борщом.

"Когда вам будет не из чего готовить борщ – переходите на нашу сторону", — говорят белорусы.

Там также заявили, что "борщ — это то, что нас объединяет", а в Европе ничего подобного и близко нет.

"Не забывайте про то, что украинский и белорусский борщ очень похожи между собой…Это и борщи соседи и борщи родственники… Это один из культурных устоев нашей общей восточнославянской идентичности", — говорится в аудиозаписи.

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники лукашенко опять обиделись на украинцев.

Также мы сообщали, что у лукашенко выступили с новыми обвинениями в адрес Украины.