Украинские пограничники снова троллят лукашенковских: что на этот раз

Наши воины решили напрячь режим лукашенко

Украинские воины не перестают передавать "приветы" лукашенковским пособникам оккупантов. Не успели они отойти от "повешенного оккупанта Валеры", как наши пограничники снова троллят белорусов.

Об этом пишет белорусское издание NEXTA.

Сообщается, что наши воины решили напрячь режим лукашенко, вывесив на границе национальный бело-красно-белый флаг Белоруссии.

Этот символ свободной Беларуси не на шутку злит самопровозглашенного президента республики и его последователей. Видимо тираны ловят флешбеки с митингов 2020 года, когда десятки тысяч свободолюбивых белорусов выходили с этими флагами на улицу и требовали ухода диктатора.

С тех пор свой же национальный флаг на лукашенко действует, как красная тряпка на быка. Например, когда в Днепре этот флаг вывесили напротив мэрии города вспыхнул настоящий международный скандал.

В общем наши воины продолжают радовать нас своей непоколебимостью и чувством юмора от чего в Беларуси, практически наверняка опят решат оскорбится. Впрочем лукашенковским пограничникам к этому не привыкать ведь таких случаев было уже не мало, в частности:

ранее белорусов тревожила форма украинцев;

затем они обижались на жесты наших солдат;

ну и конечно же повешенный "Валера".

Напомним, ранее мы сообщали, что в США оценили, готова ли Беларусь к вторжению в Украину.