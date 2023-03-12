Белорусы оскорбились: украинские пограничники смешно потроллили коллег на границе (фото, видео)

Напрягают военных соседней страны также и жесты украинских пограничников

На фоне опасений о провокации россиян со стороны Беларуси, украинская граница усиленно охраняется. Однако у белорусской стороны есть претензии — их возмущают "провокации" и в особенности — макет российского военного.

Детали жалоб белорусских пограничников опубликовал местный телеканал "ОНТ". Заявляется, что слышны выстрелы почти каждый день, устанавливаются фотоловушки для фиксации погранотрядов белорусов, начали засвечивать лазером камеры — в общем увеличилось количество провокаций.

Украинцев обвиняют в вызывающем поведении, агрессивных жестах, оскорбительных надписях на дорожных знаках, распространении листовок и аудио с политическими призывами, звонках — все это входит в понятие "беспрецедентное давление".

Однако наибольшее возмущение вызвал "Валера". Официальный представитель Мозырского погранотряда Сергей Павлов заявил, что именно так назвали макет повешенного российского военного.

"Валера" - макет российского солдата

"Сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом",- говорит он, заявляя, что это делается с целью устрашения. Также он заявляет о низкой дисциплине украинских военных и предполагает, что "может произойти даже случайный выстрел какой-нибудь, который может спровоцировать ситуацию дальше". Мозырский погранотряд, который якобы наблюдает "Валеру" отвечает за участок, граничащий с Житомирской областью.

Участок границы на карте

Напомним, именно на территории Беларуси регулярно в небо поднимаются носители "Кинжалов" Миг-31, также с территории этого государства прошли российские войска в 2022. Но в США не видят признаков усиления поддержи россии в Беларуси.